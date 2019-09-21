研究揭父捨不得罵女兒　「熊貓爸」重視子女內心世界│招雋寧

八件前，美籍華裔教授出版《虎媽的戰歌》一書，牽起了虎媽熱潮。其後「虎媽」特指對孩子嚴厲的華人母親，操控著孩子的社交和生活，少顧孩子內心世界，要換取孩子卓越的成就。

西方研究曾指華人父母的教養專制。專制型（authoritarian）父母嚴格，多用控制和檢討方式，對孩子的期望高，心靈支援卻較少。他們認為專制的教養同時意味敵意、不信任和支配。反之，受人推崇的是威信型風格（authoritative），除了高要求，亦肯定孩子的個人自主感，接納他們的情感。研究發現在威信教養下的孩子心理較健康。

香港學者研究深圳父母的教養風格 過去香港學者留意到，西方的教養風格放在華人文化裡未必完全適合。華人的教養文化裡有「管教」的觀念，透過訓練和操控表達了父母的關愛和培育，「管教」與專制和威信型各有相似。

香港大學教育學院的兩位學者謝莎和李輝近日發表研究，嘗試在中西教養研究的基礎上，進一步發掘華人父母的教養風格及父母二者教養有何分別。

學者在一所位於深圳的幼稚園裡成功訪問了86對中產父母，他們的孩子男女約佔各半，全都為5、6歲。在父母都填寫問卷後，學者到訪其中四對父母府上進行訪談。

熊貓爸罕有 是看重子女內心世界的男人 學者運用統計學方法Hierarchical Cluster Analysis為教養風格進行分類。主流的父母不是嚴厲如虎，就是傾向寬容：結果顯示42%是寬容型的家長，39% 是虎爸媽。整體只有19%是肯定型（supportive）的父母，其中爸爸的比例高，約佔三分二。學者稱這些著重子女內心世界的爸爸為「熊貓爸」。

「熊貓爸」 敏銳於孩子的情感需要，肯定子女的想法，促進自尊心、獨立等方面的發展。為何有熊貓爸的現象，學者則認為需要待進一步研究才能解釋。

而「虎」是指西方的「專制」和華人的「管教」兩者均佔很強的教養風格。

爸爸疼愛女兒 「不捨得罵」 研究又印證了「女兒是爸爸的情人」的說法。結果顯示，爸爸明顯地少用專制（虎）的方式對待女兒，媽媽對待兒子或女兒均無相同情況。學者認為這結果與許多其他研究一致，爸爸傾向對兒子更嚴格，對女兒較寬鬆。

虎媽更多 與子女成長階段有關

這群父母的社經地位和教育水平較高，因此整體來說不少人都以威信型管教為主。但結果顯示，整體上媽媽的管教風格比爸爸略為專制（虎）。這特別反映在媽媽較多管教情況是沒給理由的責罰、喝罵，而爸爸則較多向子女解釋和引導。

學者如此解釋 「虎媽」現象：上一代爸爸為了扮演嚴責管教的角色，會刻意與孩子保持距離；當代的爸爸相處時間變少，則嘗試以玩樂與孩子親近，責罰和管教的責任就移交媽媽身上。

虎媽現象或許也與幼童的成長階段有關。在孩子年幼時，特別倚賴媽媽發揮持續的照顧和教育角色。學者以其他研究補充道，當子女慢慢步入青少年期，爸爸在管教、培育自主和獨立的角色會變得更重。

參考資料：

Xie, S., & Li, H. ‘Tiger mom, panda dad’: a study of contemporary Chinese parenting profiles. Early Child Development and Care, 189(2), 284-300.