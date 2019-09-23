阿媽煲劇必睇！《德魯納酒店》《Grand Maison 東京》 7大日韓劇

轉眼間仔女開始上學，媽媽們終於有「Me Time」可以做自己喜歡的事！喜歡「煲劇」的媽媽們可以參考以下煲劇LIST，觀看心水日韓劇集！

韓劇：《德魯納酒店》

講到今年下半年最矚目的韓劇非《德魯納酒店》 莫屬！ 劇集由IU、呂珍九主演，劇集中IU以各種復古又神秘的造型現身，播出後輕鬆成為討論度最高的韓劇之一。《德魯納酒店》上星期（13／9）剛剛播出最後一集大結局，媽媽們可以趁著小朋友上學盡情煲劇！

《醫生耀漢》

《醫生耀漢》由池晟、李世榮主演，是韓國首部以安樂死為題材的劇集。劇集播出後收視率一直高企，劇集改編自日本作家久坂部羊的小說《神之手》，是一部圍繞痛症醫學科醫生和和圍繞著安樂死的爭議的醫學劇。此劇講述因不明原因的急性、慢性疼痛而受苦的患者們的故事，並描寫了尋找神秘疼痛原因的過程。

《VAGABOND》

《VAGABOND》由李昇基和秀智主演，講述李昇基飾演擅長跆拳道、柔術、拳擊、劍道等綜合武術 18 段的「車達健」和秀智在劇中飾演國家情報院的特務「高海麗」，在摩洛哥邂逅，身懷絕技的他們決定合作尋找墜機事件的真相，卻因此而不小心捲入了一場陰謀、慢慢揭露國家腐敗的黑暗面。

劇集20日首播，隨即成熱門話題劇。

《山茶花開時》

《山茶花開時》主演為孔曉振和姜河那，而孔曉振飾演的「東柏」為中心，講述圍繞在她身邊的三位男人。劇集9月18日首播後即收視奪冠，絕對是媽媽們煲劇目標之一！

日劇：《Grand Maison 東京》

今年下半年日劇方面，有「日劇天王」木村拓哉主演的劇集《Grand Maison 東京》。木村拓哉飾演因為一次意外而陷入事業谷底米的芝蓮名廚尾花夏樹，遇上鈴本京香飾演的女主角，重拾對料理的熱情重新振作。雖然劇情較為老土，不過有木村拓哉搭救。

劇集將於10月份播出，媽媽們絕對要期待！

《還不能結婚的男人》

阿部寬主演的《還不能結婚的男人》是13年前的《不能結婚的男人》的續篇。故事講述阿部寬飾演的建築師桑野信介因為為人固執偏激還有潔癖，加上不擅與人交際生活，所以一直無法戀愛和結婚。

前作《不能結婚的男人》當年已經非常受歡迎，13年後播出的續篇一定會繼續掀起熱潮。劇集將於10月播出。

《G弦上的你和我》

這套《G弦上的你和我》是漫畫改變的劇集，講述主角小暮也映子（波瑠）為了準備結婚而辭去工作，竟然被未婚夫以「有其他喜歡的人」為由而悔婚。後來因一首歌加入附近的小提琴教室，劇集講述小暮也映子在學習小提琴期間遇見的大學生和家庭主婦之間的故事。劇集將於10月份播放。