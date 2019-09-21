傳統直資名校拔萃女書院今早舉行中一入學簡介會，吸引1400人出席，不少家長都帶同女兒參與。今年學校中一名額只收取56人，競爭激烈，每個月學費或會由3800元增加至4000元。 攝影：許諾

校長劉靳麗娟在簡介會上講到學校多樣的課外活動、學習，而拔萃女書院教育五大支柱爲學術、體育、表演藝術（包括音樂、戲劇、舞蹈）、社會服務及靈性培育。所以校長在台上分享到學校既注重音樂，同時又著重體育，更希望學生都做社會服務。

校本課程協助學生學中文

由於學校主要用英語教學，提及很多學生都會害怕中文課程，所以學校亦都安排了校本課程去配合，讓學生家長們不會太懼怕中文科，其中包括每月專題閱讀/跨學科閱讀、聯校作家講座、自主學習—電子教室網上創作平台、中國歷史及文化研習活動、聯校口語溝通模擬考試、辯論技巧講座及工作坊、內地學術文化交流計劃和校本普通話科課程—國家語委普通話水平測試。 除了本地學校課程，拔萃女書院更提供A-Level課程，當中包括傳統理科、經濟、地理、心理學、數學等，校長劉靳麗娟笑言數學最爲重要，「我當時好彩是最後一屆不需要數學叻先有大學收，否則我今日不會坐在這裏。我數學不是A，但都是合格嘅。」

學校不設精英班

對於有其他學校設有精英班，或者挑選部份學生參加比賽，校長劉靳麗娟就透露比賽不是經過選拔，人人都可以參加，「不可以次次都是個幾個參加，我亦都不信有精英班，我們有五班，每一個都是精英。」

學校更設有海外交流、歌詠團、交響樂團、中樂團、劇社、演講、辯論、運動（包括23項不同校際運動比賽），校長劉靳麗娟分享到，「比賽贏不贏不要緊，但要有贏的觀念，心態亦都好重要。」 或每月增加200元學費

學校將會提供60個寄宿位予在校學生，2005年開始轉爲直資，每年的學費都是3800元一個月，校長劉靳麗娟宣布學校會在第十六年增加200元學費，則每月4000元學費，不過仍要向教育局申請。

在最後問答環節，部份家長都十分關心面試環節，校長劉靳麗娟分享到收取資料後並不是所有學生都獲面見機會，要按收取的文件來篩選學生，進入第二輪面見老師環節，之後再選出部份學生與校長面見。「我們只是面見，不會涉及到筆試，其實沒什麼好準備的。」

拔萃女書院校長劉靳麗娟（圖片由拔萃女書院提供） 望學生誠實努力不易放棄

有家長問到錄取學生有什麼性格特質，校長劉靳麗娟說：「誠實，睇事物有客觀眼光，對自己有要求，有欣賞、樂觀的態度，努力，不容易放棄。」 而校長劉靳麗娟被問到面見圍繞什麼內容，她說：「其實我不知同同學說什麼，希望她們可以發揮到淋漓盡致。試過有一年，我見個學生條辮好長、好粗、好靚，我就問起她點打理，她就同我分享她點樣洗頭，我希望她們返出去之後會覺得面試有幾好玩。」但她亦都補充面見校長後不一定會被錄取。

入學申請程序：

－將於9月23日（下周一）起開始接受申請，家長可首先在女拔校網開啟戶口，於10月8日前親臨學校提交所需資料，包括小四至小六級的學校成績表、「學生個人資料概覽」 (連同「個人資料封面頁」) 和「個人資料表 (體育運動)及一個回郵信封 ( 須為C5號信封並附有申請者之地址及貼上$5.00足資郵票)

- 成功進入第二階段遴選的學生會將在11月30日與老師會面，有部分學生可能在1月面見校長。

-在體育或音樂方面有傑出表現的申請者，將在11月23日面試。

- 面試結果將在2月上旬公布。