【媽媽鬧鐘】媽媽聲2秒能嘈醒熟睡小朋友　成效更勝傳統火警鐘聲

如果人生在世，要找一種最能令你提起警覺的聲音，可能不少人會猜也許是刺耳的聲音或突如其來的巨響，就像警鐘聲一般就是好例子。但有研究證實，有一種聲音比現時的「警鐘聲」更適合用來做警鐘的聲音，這種聲音叫做媽媽的呼喚。

9成媽媽聲能叫醒熟睡小朋友

美國一間兒童醫院的專家邀請了176名5至12歲的兒童參與一項有關預警系統聲效的研究，工作人員會以四種警報聲音嘗試嘈醒在深層睡眠的小朋友，而這四種警報聲中只有一種是傳統的聲音，另外三個都是以媽媽的聲音作警報聲，而內容大致是呼喚小朋友的名字或叫他們盡快離開。

結果發現媽媽聲大勝傳統警鐘聲，只有53%小朋友會因傳統警鐘聲音醒來，但媽媽聲卻能弄醒90%小朋友！而最厲害的是，媽媽聲嘈醒一個小朋友的中位數只花費2秒，而傳統警鐘聲嘈醒一個小朋友的中位數足足長達2分30秒。不過火警鐘聲未必到大家控制，但小朋友日常起床的鬧鐘就另當別論，媽媽們不妨可以試試自己「魔音」的威力。

「媽媽語」與別不同

上述的研究結果顯示，一來現時傳統火警鐘可以加以改良，二來亦帶出媽媽聲音的特別之處！即使作為成年人，對於媽媽的聲音總是有種又愛又恨的感覺，有時媽媽說話的內容很正常，也許只是叫你食飯、做功課，你都會感到特別煩厭，但沒有媽媽的聲音又不習慣。到底媽媽的聲音是否真的有魔力，還是誰的口中說出同一內容都可以有相同效果？

2011年加拿大蒙特婁大學的研究者，讓16個出生不到一天的嬰兒在睡著時戴著檢測儀器，而母親則在嬰兒身旁發「a」的音，看看嬰兒大腦的反映。接著同一個行為，不過這次發「ａ」音的不是媽媽，而是由產前檢查前就和媽媽不時規律見面的護理師。結果發現兩種聲音雖均為嬰兒出生前常接觸的人所發出，但媽媽的聲音是直接刺激左邊大腦的語言處理及語言理解的區域，而護理師的聲音只能刺激到右邊大腦辨識聲音的區域。因此，我們從一出世就擁有辨認媽媽聲線的能力，所以她更能呼喚起我們注意也不足為奇。

參考資料：Mum's voice makes better smoke alarm for children，Mom's voice plays special role in activating newborn's brain