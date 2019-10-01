教懂孩子在校內保管個人物品　養成對自己財物的責任心｜投委會

孩子開學一個月了，不少父母在開學前會給孩子購買新文具開心上學去，不知道他們有否愛惜自己的物品並好好保管？抑或是已經遺失了？ 培養孩子愛惜物品的心是非常重要，父母可以引導他們先從在學校內保管個人物品做起，慢慢養成對自己財物的責任心

保管物品好行為

父母可以向孩子解釋在學校內個人物品有可能因為不同的原因而有所損失，包括錯誤被別人拿去、自己遺失了，或被自己或他人損壞。再提醒孩子在學校內要好好保管個人物品，並留意以下一些應該做及不應該做的事項。



應該做的事：

將自己的物品妥善放好在自己的書包內或儲物櫃內 在個人物件上寫上姓名或貼上姓名標貼 妥善包好物品，例如用包書膠把書本包好以防損壞 放學時檢查自己有否收拾好物品

不應該做的事： 把個人物品隨便亂放 沒有在個人物件上寫上姓名或貼上姓名標貼 攜帶學校不建議的物品、大量金錢或貴重物品

父母要教導孩子一旦發現個人物品不見了，不應只顧發脾氣或哭泣，應該保持冷靜，立即向老師或家長求助，再嘗試在學校尋找有關的物品。如果弄壞了物品，就應想想日後能如何避免發生。

最後，父母記得不要心軟，立即買回物品給孩子，尤其是孩子遺失物品的話，可與他們商量在零用錢或利是錢中，扣除部分的金錢用作重新購買物品。讓孩子承擔部分因為自己的疏忽而帶來的損失，能有助他們更深刻明白自己的責任。