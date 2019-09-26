3招讓四大長老加盟　做「正面管教」同行者｜Karen教養信箱

每個星期我都會找長老（指：孩子的祖父母或者外祖父母）幫忙照顧孩子，好讓我做些專屬自己的事情（例如：與老公拍拖、 跟老友聚會、辦家長課程和做義務工作）。最近，難得約了幾位全職媽媽朋友一起吃飯，我們當然是暢所欲言，大談仔女經。大家除了談談開學後孩子忙碌的功課生活外，我們還不經不覺地說起四大長老照顧孩子時過於溺愛的問題。相信這是大多數父母都會遇到的問題！
在管教孩子方面，四大長老演繹一個相當重要的角色。長老不但是我們當父母的好榜樣，而且是照顧孩子的好幫手。孩子看見我們今天如何孝順長老，將來就會照樣孝順年老的我們。因此，我們做父母應該邀請四大長老加盟做「正面管教」同行者。
一. 限制電子螢幕的時間
幾位全職媽媽都遇到同樣的難題，就是長老都喜歡縱容孩子，並給予無時限且任用電子產品（例如：電話和電視）的權利。我曾經為此都煩惱過， 但是「正面管教」幫助了我很多。首先，我讓長老明白到電子產品容易使孩子上癮，並妨礙他們建立良好的人際關係。 接著，我會跟孩子和長老一起決定一個電子產品及網絡的合理使用量（例如：10分鐘）。最後，我們會一起商討一個特定使用電子產品的情況（例如：在家剪髮時和完成功課後）。在整個過程中，我發現這凝聚了一家人的感情，更減少孩子對電子螢幕的時間呢！
二. 事前提供有限的選擇
在隔代相處的情況下，長老總是難以猜透孩子的心思。 每當孩子提出任何要求時，長老都會言聽計從、千依百順。 有見及此，我將「正面管教」中一個容易掌握的教養工具「提供有限的選擇」分享給長老。 首先，我邀請長老想出在日常生活中經常遇到孩子不合作的事情。然後，我會親身示範如何「提供有限的選擇」。最後，我會經常關心長老，跟進他們在應用「正面管教」教養工具時所遇到的困難，並一起解決問題。
三. 視犯錯為學習的機會
每個人都有一顆追求卓越的心。這是我們的一把雙刃劍。一方面讓我們堅毅地擁抱挑戰，另一方面使我們頑固地追求完美。為了鼓勵長老應用「正面管教」的教養工具，我會將「視犯錯為學習的機會」的正面態度灌輸到一家人。只要我們以關懷、解難和正面的方式回應孩子的錯誤，長老自然就可以從中體會「視犯錯為學習的機會」。
自從我將「正面管教」帶到家庭裏，我體會到自己的改變不但使孩子提升自律和自學的能力，而且有助孩子建立自信心。最重要的是使孩子願意與長老和父母合作。
當然，若父母想藉著應用「正面管教」做到一步到位，獲得成功，最終就只會讓自己焦頭爛額，而致大失所望。其實大多數的教養技巧都是說易行難，當中最主要的原因在於要改變自己。在我學習「正面管教」的過程中，參與家長課程是我的第一步。在課程中，我透過多次角色扮演的機會而了解到自己孩子的想法，開始明白到孩子有時通過做些不當行為而傳遞給父母的訊息。我為了持續地做一個正向家長，我已成為美國正面管教協會認證家長講師，並開始於10月20及27日舉辦「正面管教家長證書課程」（https://www.eventbrite.hk/e/70419216773）。最後，希望大家與孩子一起快樂地學習吧！
作者簡介：
Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）
KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。