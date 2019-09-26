3招讓四大長老加盟　做「正面管教」同行者｜Karen教養信箱

每個星期我都會找長老（指：孩子的祖父母或者外祖父母）幫忙照顧孩子，好讓我做些專屬自己的事情（例如：與老公拍拖、 跟老友聚會、辦家長課程和做義務工作）。最近，難得約了幾位全職媽媽朋友一起吃飯，我們當然是暢所欲言，大談仔女經。大家除了談談開學後孩子忙碌的功課生活外，我們還不經不覺地說起四大長老照顧孩子時過於溺愛的問題。相信這是大多數父母都會遇到的問題！

在管教孩子方面，四大長老演繹一個相當重要的角色。長老不但是我們當父母的好榜樣，而且是照顧孩子的好幫手。孩子看見我們今天如何孝順長老，將來就會照樣孝順年老的我們。因此，我們做父母應該邀請四大長老加盟做「正面管教」同行者。

一. 限制電子螢幕的時間 幾位全職媽媽都遇到同樣的難題，就是長老都喜歡縱容孩子，並給予無時限且任用電子產品（例如：電話和電視）的權利。我曾經為此都煩惱過， 但是「正面管教」幫助了我很多。首先，我讓長老明白到電子產品容易使孩子上癮，並妨礙他們建立良好的人際關係。 接著，我會跟孩子和長老一起決定一個電子產品及網絡的合理使用量（例如：10分鐘）。最後，我們會一起商討一個特定使用電子產品的情況（例如：在家剪髮時和完成功課後）。在整個過程中，我發現這凝聚了一家人的感情，更減少孩子對電子螢幕的時間呢！

二. 事前提供有限的選擇

在隔代相處的情況下，長老總是難以猜透孩子的心思。 每當孩子提出任何要求時，長老都會言聽計從、千依百順。 有見及此，我將「正面管教」中一個容易掌握的教養工具「提供有限的選擇」分享給長老。 首先，我邀請長老想出在日常生活中經常遇到孩子不合作的事情。然後，我會親身示範如何「提供有限的選擇」。最後，我會經常關心長老，跟進他們在應用「正面管教」教養工具時所遇到的困難，並一起解決問題。

三. 視犯錯為學習的機會 每個人都有一顆追求卓越的心。這是我們的一把雙刃劍。一方面讓我們堅毅地擁抱挑戰，另一方面使我們頑固地追求完美。為了鼓勵長老應用「正面管教」的教養工具，我會將「視犯錯為學習的機會」的正面態度灌輸到一家人。只要我們以關懷、解難和正面的方式回應孩子的錯誤，長老自然就可以從中體會「視犯錯為學習的機會」。

自從我將「正面管教」帶到家庭裏，我體會到自己的改變不但使孩子提升自律和自學的能力，而且有助孩子建立自信心。最重要的是使孩子願意與長老和父母合作。

當然，若父母想藉著應用「正面管教」做到一步到位，獲得成功，最終就只會讓自己焦頭爛額，而致大失所望。其實大多數的教養技巧都是說易行難，當中最主要的原因在於要改變自己。在我學習「正面管教」的過程中，參與家長課程是我的第一步。在課程中，我透過多次角色扮演的機會而了解到自己孩子的想法，開始明白到孩子有時通過做些不當行為而傳遞給父母的訊息。我為了持續地做一個正向家長，我已成為美國正面管教協會認證家長講師，並開始於10月20及27日舉辦「正面管教家長證書課程」（https://www.eventbrite.hk/e/70419216773）。最後，希望大家與孩子一起快樂地學習吧！