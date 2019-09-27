【媽媽心聲】兩個故事令孩子明白讀書重要：只為將來能有更多選擇

養兒一百歲，長憂九十九！記得肥B差不多滿月時，陪月姨姨已經溫馨提示我要及早準備BB讀書的事。後來我發現熱門學校救世軍的N班，需要在滿月時入紙申請，當然也需要了解學校理念，所以我在BB一百天才申請，別人都說我太遲，不過我依然有申請的。

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到肥B半歲時，身邊朋友再次提醒我要開始留意N班資料，因為兩歲入學，一歲左右開始要報名，於是我開始做資料搜集。但當然，亦有其他朋友說我很誇張，說我是虎媽，但我心裏其實只希望為孩子做好準備。不過一時之間難以平衡，在現今的教育制度下成長的小朋友，的確是非常大壓力，但如果什麼都不做，將來又能輕鬆生活嗎？究竟如何做才是對呢？我撫心自問，難道我要做一個逼小朋友上十幾個學習班，要孩子的童年只有讀書的母親嗎？還是做一個以快樂為前題，只要孩子快樂就好的媽媽呢？

在現今的教育制度下成長的小朋友，的確是非常大壓力，但如果什麼都不做，將來又能夠很輕鬆生活嗎？（VCG）

當我心感困惑時，朋友向我說了兩個故事，希望在此與大家分享。

第一個故事

他成績優異，性格很好，有很多好朋友。現在於一間國際級大企業任職高層。他經常分享一個親身經歷，他說中學時，因為處於反叛期，不想讀書，不想再上學。於是便向父母提出要退學。父母竟然說好，那你就跟我們上班吧。

他的父母是修路工人，是靠雙手努力的人。剛開始跟父母工作時，他覺得非常高興，既不用上學又有零用錢。心想可以買很多喜歡的遊戲，亦有很多時間打遊戲了。但一星期過去，他開始發現情況不似自己預期，每天的體力勞動的汗水比起以往一星期兩節的體育課的汗水還要多！每天疲憊不堪，早出晚歸。再過了兩星期，他發現自己並不希望就這樣渡過了一生。

主人公跟父母工作後每天疲憊不堪，並發現自己並不希望就這樣渡過了一生。（jesse orrico/unsplash）

他再問爸爸，為甚麼你跟媽媽要做這個辛苦的工作？爸爸回答：「你看我們的總經理，他不也是我公司的人，為什麼他不像我們一樣要渾身都是汗呢？他只是在指揮，還有他基本上都在辦公室。爸爸說，原因是他有努力讀書，生於現今社會，處於大同小異的制度裏，這是有讀書和沒有讀書的分別。當然，行行出狀元，總經理和我都是在同一個行業，同一間公司，只是我們的工作不同。就看你的選擇。」

父親繼續說：「我的年代，並不是人人有書讀，就算我渴望讀書，家中亦沒有能力，所以我只好由低做起，用勞力換取金錢。我是靠我的雙手支撐起整個家庭，我也感到非常自豪的。但若果你問我，如果有機會，我一定會選擇讀書。讀書並不代表你一定可以做經理，但至少比我們必定更多選擇。兒子，我從來不希望強逼你讀書，因為學習是你自己的事，將來如何過，亦是你對你自己負責。」

從此，他便發奮讀書，理由是希望將來可以多個選擇，希望將來能有機會做到自己想做的事，更加希望父母將來可以過得更好，為自己自豪。最後，他果然成功了，做到夢寐以求的工作，總算對自己負上責任。

他努力讀書，終於做到夢寐以求的工作，總算對自己負上責任。（Joseph Chan/Unsplash）

第二個故事

曾經有過一段在一對父子之間的對話，十分經典，告訴了我們「努力讀書」和「不讀書」的分別。

兒子剛開始上學，回家問以農民為業的父親：「為什麼要讀書？」

父親說：「一棵小樹長一年的話，只能用來做籬笆或當柴燒。十年的樹可以做檁條，二十年的話用處就大了，可以做樑、柱子、家具。」

父親接着說：「一個孩子，如果不上學，七歲時可以放羊，長大後放一群羊。但除了放羊之外，還能幹什麼呢？如果他小學畢業，可以用些新技術耕種，出城市也可以在工地打工，做保安，不然小商戶、小販也行。」

低學歷只能做有限的工作。（SHTTEFAN/unsplash）

爸爸接着說：「中三畢業的話，就可以學習機械操作；中六畢業就可以學習很多機械的修理。如果是大學畢業的話，他就可以設計高樓大廈、鐵路橋樑了。再如果他碩士博士畢業，他就可能發明一些世界上沒有的東西，知道了嗎？」

兒子點頭：「知道了。」

爸爸又問：「放羊、耕種、保安，丟不丟臉？」

兒子點頭，爸爸說：「兒子，這不丟臉。他們不偷不搶，自己親手幹活賺錢，養活孩子和父母，一點也不丟臉。」

「不是說不上學，或上學少就沒用，這就像一年的小樹一樣，有用，但用處不如大樹多。不讀書或者讀書少也有用，但對社會的影響或貢獻少，他們賺的錢就少。讀書多，花的錢、時間也多，但是貢獻大，自己賺的錢也多，地位也高。」

從此兒子在學習上不需要威逼，更不需要利誘，自己做出最好的選擇。

世上沒有不勞而獲，今天看到別人的成功，他們必定是曾經付出過很多努力。（gettyimage/視覺中國）

聽後我心裏有很大的感受，可能未必每個媽媽都會認同，但對我來說，簡直是當頭棒喝。讀書是每個人必經的事，不能逃避，而且一定不是輕鬆的。但如果我們在該學習時玩樂，將來又會怎樣？我同意強迫學習一定令孩子感到無比痛苦，但亦總不能完全放任令孩子逃避責任。我決定用我最大努力,讓孩子努力做好自己本份，並不是每天上多個學習班，精通十八般武藝。而是成為孩子的引導，讓他一步一步完成他的學業。願孩子懂得為自己將來負責任。作為母親，我亦會盡我所能去讓孩子有一個快樂童年，但亦要努力讀書，為將來做好準備。因為讀書的辛苦，誰都代替承受。世上沒有不勞而獲，今天看到別人的成功，他們必定是曾經付出過很多努力。孩子們要記住：不要在最能吃苦的時候選擇安逸，任憑誰的青春也不是在紅地毯上走過的。

我要求孩子用功讀書，不是因為我要他跟別人比成就，而是因為我希望他將來可以擁有更多選擇，有能力選擇有意義的工作，而不是被迫謀生。

願時間，歲月不會磨滅我的理念，共勉之！

作者簡介：Alvin媽媽

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/BabyAlvinMAMA/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「學習是為自己並不是為了別人」​】

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