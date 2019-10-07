【兒童發展】頑皮兒童成就高　專家指成年後賺錢多兼事業有成

小朋友不聽話、經常搗蛋、製造麻煩，讓父母非常頭痛。不過有研究發現，原來孩子童年時越頑皮，長大後會賺得更多錢！

《Developmental Psychology》期刊刊登一項研究，發現兒童的行為對事業有直接和間接影響。研究團隊追蹤745名12歲兒童，研究其父母社會經濟地位、兒童智力、行為和特徵，包括自卑感、悲觀、責任感、老師評價等，並在40年後再次評估分析其事業是否成功和收入水平，以分析他們在12歲的行為會否影響成年後的事業。

結果發現，童年時期獲老師評為「好學」的學生普遍在事業方面會比較成功，但並非最高的收入的一群。相反，童年時期獲老師評為「頑皮、違規者」的學生是研究中獲得最高收入一群。

研究人員認為，童年時被評為頑皮的孩子，在成長後談判工資或加薪等關鍵位上會更加傾向維護自己的利益。不過研究人員亦不排除這類兒童會以不誠實或違規的方式去獲取成功或更高報酬，但研究並不能證明這推論。

參考資料：https://www.herfamily.ie/parenthood/naughty-children-make-money-adults-according-study-262711