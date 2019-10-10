【小狗助減壓】校園引入心靈治療犬　潛移默化為學生注入正能量

在弘立書院，每天早上都會有一位外籍男教師拖著一隻可愛的澳大利亞拉布拉多犬（Labradoodle） - Tucker進入校園！ Tucker並不是一般的寵物犬，牠是校內的「工作人員」之一，有屬於自己的員工證，亦因為牠平易近人的個性，「入職」約半年的Tucker已經成為校內最受歡迎的角色之一！既然是校內的「工作人員」，那Tucker的工作內容又是什麼呢？ 攝影：李紫銘

Dr. Rick Smith目前和Tucker一起生活

治療人心的陪玩員

Dr. Rick Smith是負責照顧Tucker的老師，他們都是校內學習及身心健康支援部的成員，Rick每天早上只要帶着Tucker上學，身後總會吸引到一大群同學上前撫摸，為新一天的上課日帶來動力。Tucker既然是校內的員工，當然也有屬於牠的工作！牠每天都會在校內自由的「巡邏」，隨意躺在同學身邊，被同學包圍撫摸等等，客觀來說就是無所事事到處陪同學玩，不過這也是Tucker存在的意義，同學透過和Tucker的互動所得到的快樂，有助他們減少來自各方面負面情緒的影響。

可能你會質疑Tucker的能力，Rick解釋：「Tucker是名符其實的專業人士，牠們家族都是治療犬，所謂治療犬和一般犬隻最大分別是牠們的行動都是自主的，喜歡做什麼就什麼，而且不會聽一些如Sit,Hand Hand等指令，但是牠們都是喜歡與不同人接觸，同學只要記住3Ts『No tails,trick or treat』,即不能玩牠尾巴或強逼牠做某些行為指令，Tucker就能和所有同學打成一片。」

Bo(左),Stella(中)及Noel(右)與Tucker互動

從小事改變大事 令同學不再逃避恐懼

Tucker會用牠的平易近人，慢慢用歡笑去令同學有正面改變，就讀Grade 5的Noel表示：「Tucker在校內是大明星，身邊總會圍繞住一群同學，雖然我沒有太多來自學業上的壓力，但也喜歡和Tucker共處為自己帶來快樂。班上有些同學可能不善交際，但對著Tucker卻可以展現與平時不同的一面，相信是件好事情。」

Rick補充Tucker的力量就是這樣：「例如有同學本身因為自身經歷，會對狗隻恐懼，但Tucker令他們不再害怕與狗接觸，這些同學更不時主動和我分享與Tucker的故事，這是我們認為最開心的事情！試想想，面對不喜歡的事，同學大可以一走了之、逃避，但他們鼓起勇氣去接觸Tucker，這種影響看起來是輕微，但其實是巨大的，證明同學將來會更勇於面對困難。」