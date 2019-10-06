【媽媽之苦】女人為了孩子放棄了很多　瞬間變得強大 ｜Ar Chu媽

不經不覺細佬豬已經5個月，而我亦結束了4個多月的全職媽媽生活，開始回復在職媽媽的生涯。原來二寶媽媽的生活與第一胎時截然不同。只有baby豬時仍可忙裡偷閒。但有了細佬豬後，便每天都與時間競賽。每天已要爭取時間與baby豬玩、爭取時間與細佬豬玩、爭取時間休息、爭取時間做運動，加上還要工作。所以亦難怪曾有一位英國女作家曾寫過「我一直驚訝於這樣一個事實：人類後代的成長必須徵用某個女人的生命。」她形容生下女兒後經歷了如同「和謀殺沒有分別」的生育和餵哺。的確，大部分的女人為了孩子放棄了很多，亦因生兒育女而不得不瞬間變得強大。

1. 放棄外貌身材

無容置疑，生仔會令一個女人的身型外表產生巨變。如Ar Chu媽於兩胎懷孕期都重達180多磅，即使產後仍重了50磅。而且第二胎的瘦身進度更是大不如前，畢竟年紀又大了兩年，新陣代謝又慢了；加上有了兩隻寶貝豬後更難受抽到時間做運動，以致產後5個月仍有個鬆弛的大肚腩。面上暗淡無光的膚色，皺皺的大肚皮，加上因產後脫髮而變得稀疏的頭髮，有時都不願再直視鏡中的自己。不過想到昔日的身材及外表能換來兩隻可愛的寶貝豬,便覺得值了！

2. 放棄一覺睡天光的生活

成為兩隻寶貝豬的母親後，我亦不得不佩服自己有驚人的耐力和體力。自細佬豬出世後便從未試過一覺訓天光、或連續睡多過3小時。即便是坐月期間，亦只是趁baby豬午睡時間中小睡一小時。每天晚上哄完baby豬睡又要等到半夜1點餵完細佬豬才能睡，其後更是隔一兩個小時又要起身餵夜奶。即便如是，每天想到要好好照顧兩隻寶貝豬和陪他們玩，又能精神滿滿地起床。不管多睏多想睡多一刻，只要baby豬醒來叫媽媽起床，便不忍拒絕他自己倒頭大睡。當然，有時日復日，夜復夜的每晚孤身奮戰去餵奶換片，還是會被疲憊睏意沖昏頭腦， 嬲惱為何其他人能如斯熟睡。但這就是當媽的命吧！只要看到細佬豬吮到笑著入睡，所有的疲憊都忘卻了。

3. 放棄事業

我想當媽的另一煩惱便是要當一個全心照顧子女的全職媽媽、還是每天掛心寶貝地上班的在職媽媽。當然，做全職媽媽先要得到另一半的真心全力支持才行。我說「真心全力支持」，因為他必須能有擔當地負責家庭的所需，並且不會及後埋怨少了家庭收入，或輕視全職媽媽在家中的負出。但即便是身位在職媽媽，為人母後仍是會將重心由工作轉移到家庭上，相信很多媽媽都會認同。套用那位英國女作家的文章提到，「我個人的重要性如同暴跌的股票，最終跌停。」即便遇上一個好的其他工作機會，你亦會先考慮這轉變會否影響到與兩隻寶貝豬相處的時間。工作上亦不能像以往拼博到夜深、或只能在兩隻寶貝豬都睡了後再繼續做。也許將來回頭一看會感慨曾錯失了賺更多錢的機會，但這一刻對我來說能好好陪伴他們成長更為重要。

4. 放棄me time

有了二隻寶貝豬，金錢和時間都不再只屬於自己。從前貪靚的Ar Chu媽最愛買衫買高跟鞋做facial 扮靚。但有了兩隻豬，便再也捨不得花錢於自己身上。懷孕期間亦不捨得花錢買一條靚靚孕婦裙於自己身上，產後身型變肥後亦不捨得買過一批新衫，即使瘦身紮肚亦是爭扎良久才下決定到一間較便宜的。但看到可愛帥氣的BB衫、或不同有趣的圖書，卻會毫不猶豫立即買給兩隻寶貝豬！從前Ar Chu媽最愛煲劇看電影，但為人母後卻只想爭取時間與兩隻寶貝豬玩和講故事，不知多久已沒有入戲院好好看一套戲。即使和朋友間的飯聚亦少之又少，更遑論去繼續學跳舞。

雖然生了兩隻寶見豬後的生活大不同，不再如昔日般擁有好的身材、不能隨心所慾地購買自己喜歡的東西、亦沒有多餘的時間去做運動或學跳舞或扮靚。但若問我如可時光倒流，你仍想生下兩隻寶貝豬嗎？我定會毫不猶豫答你會！生兒育女的吸引之處正是這雖苦猶甜的過程。

每天你可能會夾雜著對他們不聽話而氣憤、對睡眠不足而每天感到疲憊不堪、對著鏡子看到自己憔悴的容貌及暴脹的身型而失落、對無人了解自己的心累失意而無奈，但你卻會因為寶貝豬突然沖著你一笑、或嗲聲嗲氣地叫一聲媽媽加上一個吻，便會將先前所有的疲憊和煩惱一一洗去，繼而又可以精神滿滿地過一天。

每晚攬著baby豬入睡便覺得無比温暖、聞著baby豬的臭汗味竟覺是這世間最香的香水、即使細佬豬爆片亦不會覺得臭、埋身餵細佬豬被咬仍很享受那種connected的感覺，因為這些都是為人母後才可以專享的。寫此文並不是想嚇怕大家去生兒育女，畢竟不是每一位媽媽亦是如此忙碌過活。相反，Ar Chu媽只想抒發自己育兒的感受，與各位媽媽共勉之。亦想替其他準媽媽加油，不論多辛苦、要放棄幾多東西你都會覺得這是值得的！育兒之路既漫長又艱辛，多一份同伴的認同及支持便是最好的能量。