【小一面試現場直擊】女拔小一面試　聽Baby Shark又唱又跳

拔萃女小學為傳統私立基督教女校，為一眾家長心儀的名校，競爭激烈。去年報考小一的申請人約3800人，只招收140人，平均27人爭一個學位，今年報考人數與上年相若。學校今早進行首天第一輪面試。據知面試分兩日（4/10及5/10)進行，大約由早上8時至晚上7時。 攝影：高仲明

天氣炎熱，陽光普照。今日是學校首日進行小一面試，父母一早帶同小朋友到達校外等候。第一場面試時間為早上8時05分，不少家長未到8時已經到達校外排隊等候，校方派出兩位職員協助家長。很多小朋友都穿上與學校校服相近的藍色系連身裙，束上辮子精神奕奕準備面試，可見家長很有心思。每小時進行一場面試，整個面試時間約1.5小時。

惟第一場面試距原定完結時間遲了一小時，有家長坦言安排不善，以致進入學校後等了一小時，才安排女兒入課室面試。由於第一場面試完結時間延遲至十時三十分，不少家長也急步離開，並表示趕去港島區另一間小學面試。

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校方只限一名家長陪同小朋友進入校園， 家長帶同女兒到禮堂集合、分發貼紙、點好人數後，老師便安排考生到課室進行面試。家長會被安排到禮堂觀看學校歷史簡介及發展。過程中家長不可拍攝、講電話及進食。記者在學校門外訪問了多位完成面試的家長及小朋友，他們分享了今日面試的內容：

拔萃女小學首輪面試結果將於10月尾公布，次輪面試於11月內舉行，並於12月尾公布取錄結果。