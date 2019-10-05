6歲前不執筆　德國幼稚園學的是認識社會學社交丨德國紅蕃媽媽

正當吾家小學雞剛學會寫幾隻字母，原來同齡的香港學童都已經要面對中英文默書了。跟香港媽媽討論一下，也跟德國媽媽們談談香港孩子情況。彼此都對兩地的教育詫異。香港的都說德國的孩子好幸福，德國媽媽聽說港孩一年級就要默書覺得很奇怪，不過亞洲教育催谷孩子聞名，她們又沒有大反應。早說過，除非家有SEN兒童，否則德國父母甚少管教孩子功課，基本上都放手讓孩子自由發展。 許多香港媽媽都問我，覺得孩子那麼遲學握筆好嗎？ 德孩的體格和香港的已經不同，很難去比較究竟孩子幾時學習握筆才好。

若以在德國育兒經驗來說，我當然覺得上小學才學握筆好。朋友說，你不擔心孩子的小手肌發育問題嗎？有讀文章的朋友都知道，德國小朋友在幼稚園玩足三年，他們沒有電子奶咀，至愛玩樂三寶就是水，泥沙和石頭。他們天天擔泥，拿水桶，搬石頭，小手都訓練得很靈活，手力亦很足夠，在小學預備班時，有不少發展較前的小朋友已會握筆，不過幼稚園老師絕不會加以糾正，然後上小學才開始學正確握筆姿勢，正式學習寫字了。

香港父母讀到德國育兒分享，或多或少好羡慕，覺得德國小孩好幸福。然而你問我，把德國這一套搬來香港行嗎？

我幾時都說，一方水土養一方人。甲之熊掌，乙之砒霜。看看你們身邊，有幾多怪獸父母，好像未出世就已經把孩子規劃到一個起跑線，孩子出世後不停要學這個學那個，我聽過最誇張的是歳半兩歲左右就送孩子去法文，我心想，孩子連廣東話都還未說好，怎麼去學法文呢？ 相反，在德國，他們要孩子慢慢享受成長過程，讓孩子循序漸進地開拓每一個成長階段。在幼稚園，孩子先要學習進入世界，認識社會。要令他們熟習，世界不只你一個，開始團體社交生活。準備好了就上小學正式投入校園生活，讀書了。

近年，在網上留意到，香港有許多父母開始覺醒了，很努力為孩子找happy school，就是希望孩子在小學讀書開心，功課量少，願望他們能夠擁有一個可以玩樂的童年。然而，這些「離經叛道」的父母，仍然佔少數。主流仍然有好多家長，瘋狂谷小朋友，上五六個興趣班補習班，投訴學校功課量少。總之，功課少，就是學習不夠，不停拿自家孩子跟其他家的孩子比較，看看自家孩子有沒有輸蝕了。

記得有趟回老家，有朋友或長輩問：「有沒有攪錯？上小學才讀書，才學握筆寫字，好蝕底呀！」我都跟他們說，兩地文化不同，不可能用香港思維去了解德國教育模式喔！