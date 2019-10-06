【親子教養】發脾氣誰還會聽話去罰站　冷靜角真正用法｜程衞強

冷靜角是一個冷靜的地方，並非一個懲罰工具。 有不少家長朋友都用錯冷靜角，當小朋友發脾氣時，就「罰」去冷靜角，特別是幼兒！已經在發脾氣階段，幼兒還會聽你吩咐去冷靜角站3三分鐘嗎？

冷靜角就像廁所一般，是一個「中性」的地方，有需要就要去。當初次「介紹」這個地方時，應該挑選小朋友心平氣靜的時候，慢慢說明「好唔開心就可以去呢度冷靜一下」，而且要練習的。不要期望練習完，小朋友想發脾氣就會自動自覺走去冷靜角，大人都未必做到！

當小朋友真的想發（或已發）脾氣時，父母就可以一邊講出小朋友想要的事及心情，並希望小朋友可以冷靜和細聲講出想要甚麼（我明白啱啱你講咗佢想要啲咩！但發脾氣嘅特性，就係唔講道理嘛！），例如：「我知道小明而家好唔開心，好想食糖，你慢慢講俾爹哋聽你其實想點？」然後一邊帶/拖/抱/捉小朋友去冷靜角。

初次使用冷靜角時，以上對話及行為可以糾纏很久，你可以重覆使用，他不會記得你兩秒鐘前講過的說話。記得頭幾次使用時，你要有足夠時間去「溫柔地堅持」。

當小朋友冷靜下來（其實係可能喊到攰咗），就可以稱讚他能靜下來，然後多數十聲讓他平靜（或20或30， 隨你鍾意，習慣咗之後，你數10/20/30聲就可以冷靜。但留意，唔係平時你兇佢果隻「嗱！1、2、3收聲」），然後和小朋友商討一些方案，例如：「我都知你想食糖，但係你呢排咳喎，不如我留一粒最大嘅俾你，等你好返就請你食啦！你想要咩色㗎？或留返粒紅色糖俾你好唔好？（但係你好清楚佢係想要綠色的）」如果最後結束的句子是疑問句的話，可能會更有效果。但第一：不要問「好唔好」；第二：要視乎小朋友嘅語言能力。