【親子關係】家人朋友應彼此相愛　而非彼此傷害｜四個女兒的校監

在家中，我們經常說要「彼此相愛」。 我們家庭很熱鬧，人比較多，我們一家加上小狗，家中共有十位成員，我們要經常提點大家需要「彼此相愛」。家中最小的小女兒阿四由於發音不正，口齒不伶俐便將「彼此相愛」發音成「彼此傷害」。家姐們均會忍不住抱腹大笑，並立即矯正她說：「是彼此相愛，不是彼此傷害！」

凡 你 們 所 做 的 都 要 憑 愛 心 而 做 。聖經哥林多前書 16:14

其實「彼此相愛」或「彼此傷害」只是一念之差或一音之差。「彼此相愛」除了是對家人、朋友的應有態度之外，也是教育孩子的基本 -- 愛的真諦。當老師的，不應因為學生成績佳或乖不乖而愛錫多一點或給予他們多點機會；相反，當遇上好像不乖的學生，老師應有教無類，同樣以愛心、認真教導他們，以無條件的愛公平對待每一名學生。

老師是學生人生旅途中重要的導航者，老師的說話往往影響學生的一生。我在小學階段也曾遇過一名改變我的人生的老師。還記得當年有一名老師突然用惡毒言語辱罵、斥責我，還說我將來會成為妓女！雖然已事隔多年，現在回想，仍難忘當年被老師辱罵的傷心情景。幸而這老師的話，反激發我要當一名好的老師，也謹記作為教育工作者的角色，必須盡心、盡性、盡意、盡力以愛心教育學生，用生命影響生命，無論表面上他是一個頑皮叛逆孩子，還是一個成績優異的學生，我一樣愛錫他們，鼓勵及支持他們，因為學校、老師應是學生的最大後盾，是他們的保護者。



教育真諦本是愛，我大學畢業時，曾於一間band 5中學任教，雖然許多人也放棄他們，但我和一眾老師卻沒有，我們依然相信我們的學生，希望他們仍在學時，學到多少得多少，最重要是讓他們在一個安全的環境內感受愛，有人與他們同行，沒有人放棄他們。而這些同學畢業後，在社會工作多年後，到今天，仍會為我慶祝生日，仍表感激，大家依然很關愛對方，這便是教育應要做的，不是一日的教育，而是一生的教育。這，唯有無條件的愛才可以做到。



在這動盪不安，彎曲悖謬的世代裏，我盼望所有人都是「彼此相愛，而不是彼此傷害」；當孩子有困難、有危難時，就讓我們先保護他們。今天，就讓我們首先在家裏的這個小小群體裏開始「彼此相愛」，願每個人心裏面都有平安。

作者：伍馮美娟（四個女兒的校監）

資深教育工作者，四個資優女兒之母，曾於國際基督教優質音樂中學暨小學作英文科科主任多年，現為聯合基督教音樂幼稚園校監。