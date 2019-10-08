【禁蒙面法】多區交通癱瘓上班上學大塞車　將軍澳區有小學停課

今早大約5時，港鐵宣布關閉13個車站，其餘則重開服務市民，但列車服務會提早於晚上8時結束。在部分車站關閉以及部分路面交通燈號無法運作情況下，家長和一眾莘莘學子相信也會受到影響。 攝影：黃舒慧

沙田、將軍澳為重災區

馬鞍山綫及將軍澳綫多個主要車站關閉，其中馬鞍山綫合共9站關閉5站（車公廟站、沙田圍站、第一城站、石門站及馬鞍山站），將軍澳綫則關閉了三個主要車站（將軍澳站，坑口站及寶琳站）導致這兩區的交通情況較為嚴峻，大批市民需乘坐其他交通工具上班或上學，加上而區內不少交通燈失靈，令區內交通極度擠塞。區內兩間直資學校優才（楊殷有娣）書院及香港華人基督教聯會真道書院（小學部）亦在昨晚發通各，通知家長今日停課，校方表示學校會如常開放予有需要的學生，而中學(第二校舍)正常則如常上課。

+ 6 + 5 + 4

早前政府亦呼籲僱主及學校彈性處理因交通問題而遲到或未能上班上學情況，而九龍真光中學（小學部）校長彭潔嫻表示：「一如以往，同學如因交通問題而遲到，一律不視作遲到。」 家長怎樣看？

小朋友就讀喇沙小學三年級的王小姐表示，今早自行駕車送小朋友上學，因有交通意外導致最終遲到，但對港鐵關閉13站的做法不滿：「港鐵令大家不能如常返工返學就係佢哋嘅不足，加上周末及假期多站關閉，今日卻能重開運作，懷疑部分車站是否真的損毀嚴重！」

有小朋友就讀九龍塘學校小一的張先生表示：「路面情況和平日差不多，不太影響。」，另有小朋友就讀拔萃小學四年級的洪先生表示：「平時都會塞車，但今日再塞啲！」 以上受訪者均未收到學校正式通知學校會如何處理近日因交通而遲到的通知。

家長意見：