【幼稚園概覽2019】全港幼稚園K1名單及學費　學費最高加幅213%

不少幼稚園K1已開始接受報名及面試，為子女選擇學校時，除了教學模式及教學理念，學費也是考慮的因素之一。幼稚園教育計劃實施第三年，教育局早前公佈今年幼稚園學費調整結果，全港約有730所幼稚園參加免費幼教計劃，半日制幼稚園當中，9成會在今學年免收學費。有8間學校全日班由免費變收費，令「真免費」幼稚園今年減至57間。 《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2019/20學年》網上版今日公布，詳列全港幼稚園2019/20學年的學費，讓家長在選校前作參考，惟部分幼稚園仍未有更新學費資料，以致未能提供2019/20學年的學費。

港島區有幼稚園每年學費高達13萬

在港島區的幼稚園有不少全日班的學費，也有加學費，當中位於港島東區的香港西區婦女福利會何瑞棠紀念幼稚園全日班，由去年$4,800，加至每年$12,000，加幅達150%。

在南區當中，有不少幼稚園均不參加幼稚園教育計劃，這類幼稚園的學費每年約由8萬多起，當中以蒙特梭利教學的WOODLAND MONTESSORI PRE-SCHOOL (REPULSE BAY)，半日班每年學費就要$134,400，相當昂貴。

中西區幼稚園學費：

港島東幼稚園學費：

南區幼稚園學費：

灣仔幼稚園學費：

九龍區有幼稚園減學費3%

在2019/20學年，不少九龍區幼稚園的全日班也有加學費，當中九龍城浸信會幼稚園全日班的學費，加幅達56.5%，由去年$4,620加至現時每年$7,230。相對參加幼稚園教育計劃的幼稚園，不參加計劃的幼稚園加幅相對較少，一般加幅在約10%，只有ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (WHAMPOA GARDEN)加幅較高，達33.9%。

此外，更有學校出現減學費的情況，迦南幼稚園（窩打老道）半日班學費今年減3%，由去年的$10,100減至今年$9,800。

九龍城區幼稚園學費：

觀塘區幼稚園學費：

西貢區幼稚園學費：

油尖旺區幼稚園學費：

深水埗區幼稚園學費：

黃大仙區幼稚園學費：

新界區有幼稚園學費加幅達213%

在全港的幼稚園名單中，新界及離島區是最多幼稚園提供免費半日班，當中在元朗就有約47間。而今年也有不少幼稚園加學費，當中位於屯門的路德會呂祥光幼稚園，全日班學費就由去年$2,550，加至每年$8,000，加幅達213%。

此外，有四間分別位於葵青、屯門及大埔幼稚園的全日班，亦由以往免費，加至每年2千多元，這四間幼稚園分別是荃灣鍾來幼稚園、藍如溪盛成皿教育基金邊耀良幼稚園、世佛觀自在幼兒學校及大埔富亨浸信會呂郭碧鳳幼稚園。

葵青區幼稚園學費：

荃灣區幼稚園學費：

屯門區幼稚園學費：

元朗區幼稚園學費：

北區幼稚園學費：

沙田區幼稚園學費：

大埔區幼稚園學費：