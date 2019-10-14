位於長沙灣的社企「喜樂餐飲教室」，外貌跟一般餐廳無異，店鋪面積不算大，內裏只有不足十張桌子，裝修雖然簡約平實，卻充滿人情味。餐廳由60歲的宋太與30歲的女兒Flora一起經營，看著Flora舉止談吐自然，與一般人無異，實在聯想不到她其實是個自閉症和輕度智障的女生，更想不到「喜樂餐飲教室」正正因她而起。 丈夫早年因病離世，宋太獨力支撐整個家，她為了讓女兒有工作，兩度經營餐廳最終都因蝕本而結業，後來得到社署資助再開設社企餐廳，縱然蝕本也堅持經營，甚至聘請其他自閉和智障人士、派發免費愛心飯予有需要的長者，讓他們活得積極而有尊嚴。 攝影：龔嘉盛、盧君朗

忙完午市後，Flora便趁著空閒時段洗杯。（龔嘉盛攝）

Flora中學畢業後一直難以找到工作，宋太便決心經營餐廳，手把手地教她沖茶、洗碗、清潔等工作，讓她掌握照顧自己和謀生的技能。「我不想讓她申請綜援，因為做人要有目標和態度，人生在世一定要找點事幹，不然她從20歲坐到60歲不用工作，中間40年不是白過了嗎？」曾在懲教署工作的宋太，對女兒的期望不只是一份工作，還希望她在工作中成長和拓闊視野。

「我看過庇護工場的環境，簡直嚇死人！有些運氣好的人便獲派做機械式的小手工，有些人就坐在一邊剪紙剪上一整天，他們都眼神呆滯，而且不分年齡地坐在一起。Flora在那裡根本不能認識新朋友，生活也不會有進步，」宋太補充，「現在她在餐廳工作，可以見識更多人和事，整個人也變得開心。」這時Flora剛好洗完杯子，脫下手套，從水吧走出來招呼客人，偶然跟其他智障員工聊天。

做人最重要是良知，盡量幫助其他人 宋太

曾在懲教署工作的宋太，雖不如外人所想會嚴厲管教兒女，卻一樣要求女兒Flora做個正直善良的人，她一直身體力行幫助有需要的人，這家社企餐廳以價廉物美的食物為見稱，除了平日提供$20平價飯盒，逢星期六還會派170個免費飯盒給有需要的長者，開支由有心人捐助和餐廳自身攤分——「現在餐廳仍在蝕錢啊」宋太輕輕嘆息，「不過，幫得到就盡幫吧！」愛心爆棚的她不但幫助自己的女兒Flora、其他智障和自閉人士找工作，讓有需要的長者吃到健康美味的住家飯、為區內打工仔提供「糧尾恩物」飯盒，甚至收養流浪貓咪「喜喜」和「樂樂」......宋太一生助人無數，深深影響女兒，然而，她的人生路卻艱難崎嶇。

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父母應進入自閉症的世界

當Flora只有半歲的時候，宋太的丈夫便因肝癌離世，只剩下宋太獨力供樓和照顧女兒，不幸接踵而來，Flora在小學時被診斷患有自閉症和輕度智障，必須轉讀特殊學校。這兩個病令Flora學習遲緩，也變得容易情緒化，她曾在酒樓突然倒在地上鬧情緒，大吵大鬧的尖叫聲惹人側目，令宋太感到難堪和不知所措，唯有暫時離開，讓女兒平伏情緒。

因為我們必須接受和面對這個事實，父母不能忽視自閉症孩子，他們是沒有罪的 宋太

信奉天主教的宋太常常保持積極和樂觀的心面對一切，她認為應付自閉症孩子，父母最重要是調整心態，嘗試進入他們的世界，像朋友般跟他們說話和勸說。

自閉人士不太能接受改變，這一點在擅長「執生」的香港人面前顯得更難磨合，例如Flora工作時必須依按計劃，一旦安排了洗碗，就絕對不能打斷她，叫她去洗廁所，只要工作有一點變動，甚至當天來了新的員工，都會讓她感到焦躁不安，早期更會鬧情緒，嚇壞餐廳食客；另外，Flora也對工作有份偏執，她總是會堅持自己一人把碗碟洗光才下班，即使工作到很晚也不願分配給其他人，遇上這個情況，宋太就會如對待小朋友一樣哄Flora：「只要你讓其他人分擔洗碗工作，便可早點回家看電視呢！」愛看電視的Flora便會被打動，慢慢地接受，學會如何與人分工合作。

一到星期六下午，派愛心飯的活動令餐廳熱鬧非常，只見Flora在一邊清點長者領飯紀錄，宋太在另一邊廂打包飯盒，送給有需要的長者，過程有條不紊。（盧君朗攝）

宋太和女兒Flora （龔嘉盛攝） 帶女兒接觸外面的世界 宋太又補充，Flora近來做事變得靈活，不再只局限自己的一套做法，有一次她多弄了一份多士，剛好有一個客人進來點了多士，Flora便馬上將這份多出來的餐點給他——「以前的Flora遇上這些不在預期內的事，只會驚慌地問怎麼辦？怎麼辦？」宋太帶著欣慰微笑道，「現在她處事進步了。」 Flora總是跟媽媽黏在一起，白天一起上班，晚上一起回家吃飯、看電視，宋太有時難免想有獨處的時間，但當Flora不在身邊時又總是「心掛掛」，尤其生怕她出意外，然而，宋太也不得不承認Flora正在成長，開始有自己的想法。

宋太對女兒的轉變感到欣喜又自豪。（龔嘉盛攝）

愛美終究是女生天性，Flora也趕上潮流，為自己買了指甲油。（龔嘉盛攝） 「Flora最近居然自己一個人去逛街，在藥妝店買了瓶指甲油，」宋太說，「她還在談戀愛呢！她的男朋友是以前同學，我覺得沒所謂，當是認識朋友好了。」女生愛美，對戀愛有憧憬是正常不過的事，說到底，在宋太的扶持下，Flora有很多很多都跟一般人無異。 「我知道Flora有能力的，甚麼都讓她試試嘛。」宋太對女兒投以微笑，「我不求她掙到很多錢，只希望她能照顧好自己，快快樂樂便足夠。」