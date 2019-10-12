【親子好去處】2大周末活動推介　穿越玩具時光隧道再去高達展

辛苦了一星期，又到星期六、 日，爸爸媽媽還煩惱要帶孩子到哪裡放電？今個周末除了有戶外互動展覽，還有爸爸最愛的高達展！今個星期，一於由爸爸帶住仔女玩啦！

昂坪360「童遊時光」

最近天氣轉涼，最適合到戶外活動！昂坪360於即日至11月10日期間舉行「童遊時光」大型互動展覽，設置多個巨型經典玩具打卡位，包括3米高巨型纜車扭蛋機、飛行棋、七彩扭計骰、趣怪陀螺及拍子簿「東南西北」，現場更設有「玩具時光隧道」，展出五十至千禧年代玩具，小朋友可以體驗經典玩具！

每逢週六、日及公眾假期將會舉行「週末大笪地」，有幻彩泡藝表演及精彩專業的花式搖搖表演，大家更可以免費參與糖畫及中式吹糖等傳統民間手藝玩意，而香港居民於到訪當天在東涌纜車站票務處出示香港身份證正本，即可以當年開幕日的$88限時懷舊價購買當天使用的昂坪纜車來回門票(標準車廂)乙張。

昂坪360 「童遊時光」裝置詳情

日期：2019年9月27日至11月10日

時間：星期一至五：上午10時至下午6時／周末及公眾假期：上午9時至下午6時30分

地點：昂坪市集

高達40週年GUNPLA EXPO 2019

雖然現在的小朋友可能未必非常認識高達，但男孩子看見高達總是會眼前一亮！奧海城將於即日起至27日舉行高達40週年GUNPLA EXPO。場內設「高達歷史時光隧道」展示自1979年至今，20套經典高達動畫中登場的1/100比例高達模型！

場內設「高達歷史時光隧道」，展示自1979年至今，20套經典高達動畫中登場的1/100比例高達模型！是次展覽除了展出亞洲原創的《SD高達世界三國創傑傳》劉備、關羽、張飛高達巨型立像及最新三國系列高達模型，包括大喬、小喬等，更會展出於香港首次亮相的3米迷惘高達紅色機巨型立像！無論是爸爸還是小朋友都一定會非常開心！

+ 2

BANDAI HOBBY EXHIBITION & GUNPLA EXPO

日期：2019年10月11日至27日

時間：12pm - 9pm

地點：奧海城2期地下主題中庭