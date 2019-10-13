【小一面試】失敗非技不如人　不要以結果來評價子女｜Mommy Amy

自今年5月的第一個入學面試開始，不知不覺與囡囡已一起經歷了五個月的面試歷程。如有留意相關的升學報導，大概知道每一場面試都是千人比拚的擂台，而且還要過關斬將；參與其中真的要有相當的體力及精力。當你以為這波面試潮應該已準備落幕吧，惟事實恰恰相反，現在才剛進入戲肉，離結果尚有很多變數，最終的結局更可能峰迴路轉呢！

每一場面試都是數千人的比拚，而學位就是那麼的稀少，所以結果必定是只有少數人歡喜，大部份人憂愁。我的囡囡只是普通人一個，就讀一般的幼稚園，沒有名校光環亦沒有十八般武藝助攻；截至目前，我們有幸有過成功的經驗，但同時亦品嚐著失敗的滋味。我知道有很多家庭沒有我們般幸運，未曾嘗過成功，卻一直接二連三地受到打擊；面對著挫折，自信心都被打低了不少，對自己及小朋友的能力亦開始感到懷疑。

在我自己的工作生涯中，不時有機會參與招聘工作，十分清楚很多時，最終聘請的不一定是履歷最出色，面試最突出的那位。相反地，成功獲聘的往往是最適合職務或最合上司眼緣的那位。因此我相信學校面試其實原理也一樣。 因此我一直提醒自己，不要以面試的結果來評價子女，因為即使面試中會考核不同方面的能力，但若孩子未能於面試中晉升亦不代表子女的技不如人，最多只是反映孩子於面試當下未能準確地展現自己的能力。但別忘記，這些接受面試的孩子才五歲，仍十分年幼，可塑性還十分高，還有著充滿無限可能性的未來。

或許我們會問，那麼為何有些人卻能逢戰必勝呢？無可否認，或許有些小朋友確實比較早開竅，因此在這個面試過程中能佔上上風。但我們必須記住孩子的路未來還很漫長，通回成功的分叉路尚有很多。暫且不說明年開學前還有很多變數，即使入讀小學後，我們大可以向心儀學校繼續每年投考插班，或待升中時再考其所屬中學；甚至乎把視線延長，十數年後仍是能通往同一個目標考入心儀大學。

因此，悲傷過後，我們要注入正面思考；我明白當處於下風，面對著很多的挫折及壓力，而同時間面試準則卻像一個謎時，不知如何向前。但我告訴自己怎麼輸亦不能輸士氣，我相信心態會影響際遇。因此我們要沉住氣，打起精神，與子女一齊全力以赴，即使結果未必滿意，但至少無悔。

這場音樂椅仍充滿著變數，我們亦可襯此時多作兩手準備，集中一兩間心儀的，寫多一兩封求位信，相信好消息好快會降臨。打逆境波從來不易，但願往後回首時，這些經歷都會化成滋養成長的一部份。共勉之！