【網店減價掃貨】3大超市廚具網店大減價　推介必買平貨

最近市面上許多商店都提早關門，要上班的在職媽媽未必趕得及在收工後前往購物。不過不能夠在實體店購物，亦可以在網店選購所需用品！最近有數間網店的生活用品、食品及廚具減價，大家可以盡情選購啦！

1.AEON

AEON 近期舉行32周年特賣，許多商品以均一價$30/$50/$100/$150/$250 發售。更有部份商品以32折及68折特選發售，場內除了食品有特價，亦有廚具及生活用品減價，家庭主婦必買！

即睇部份精選減價商品：

+ 9 + 8 + 7

2.HKTVMALL

HKTVMALL由10月11日至11月11日舉行感謝祭，不但每日都會有一間店舖減價，而且亦舉行跨店折上折活動！家庭主婦們更可以購買其肉類套餐優惠，非常抵買！

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+ 8 + 7 + 6

3.Le Creuset@ONTHELIST

Le Creuset 一直是各位媽媽們追捧的廚具品牌，平常只有實體店開倉減價，今次網店都有減價！10月16日早上10時開始至10月20日，ONTHELIST將會有Le Creuset網上開倉，部分貨品更加低至3折！

注意大家需要先行註冊成為ONTHELIST會員，才可以進行購物。

Le Creuset網上開倉：https://onthelist-store.com/collections/le-creuset

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