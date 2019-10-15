【親子教養】朋友相處需學習　家長宜忍手勿介入｜四個女兒的校監

朋輩一起所帶來的喜樂，無論是什麼年紀也都一樣。對於孩子來說，朋友為何這麼重要？當大家和朋友在一起，那件事情會變得更美，孩子也會累積很多美好的童年回憶。如果遇到有投契的朋友們，我們不妨讓孩子與知己良朋製造更多童年玩伴的美好回憶。

(AC Photo) 不少家長會問，他們可如何協助孩子維持友誼？其實孩子很純真，並不會計算多多而選擇是否結織哪位朋友。無論大人或孩子一樣，都會人夾人緣，認識朋友也是一件很自然的事，家長也無需太擔心。不過，「性相近、習相遠」也是不爭的事實。當家長和一些家長朋友經常往來，聚會的時候也帶同自己的孩子，孩子之間也很容易會相熟，亦會因而成為朋友。

孩子遇爭執 家長先忍手

至於孩子之間的相處，遇到爭執時，家長不應太緊張，因為孩子之間相處都需要學習建立許多社交能力，需要自己處理。例如他們一起玩耍時，如何與別人分享玩具呢？當遇上大家也想玩同一玩具時，引起爭執，孩子們自己又應如何處理？又如何一起制定遊戲規則呢？孩子們總會有爭執，家長無需太緊張，應在適當情況下放手，先讓他們自行處理，當他們處理不到時才輔助幫忙或引導他們，家長要讓孩子知道「家長相信他們有能力及放心讓他們處理一些事情」，那樣，孩子便會慢慢建立歸屬感，也會與父母及朋輩更連結情感。另外，家長們千萬不要因孩子之間的爭執而影響家長之間的友情，否則便很可惜了。

(VCG圖片) 父母避免介入孩子友誼 除此之外，孩子們之間的友誼是非常純真的，他們之間的友誼不應被父母介入太多，或懷有目的。例如有些家長希望認識另一群家長，而強逼孩子與其他小朋友做朋友，孩子雖然年紀小小，他們也會感受到及感到不開心。而且，家長是孩子成長的一面鏡子，當父母教導孩子衡量別人是否有「利用價值」，才決定是否與別人做朋友時，那純真的孩子也會因而失卻認識真朋友的機會，他們的童年也會變得不開心。 朋友之間最在乎真誠相處。當四位孩子們與幾位好朋友一起看書的時候，那段時光是寶貴的，看什麼內容也不重要，重要的是那一刻可以與朋友們分享喜樂，分享知識，交流意見，哪怕是奇特的或沒什麼特別的都沒所謂，因為那一刻共渡的時光是最寶貴。就讓我們今天幫助孩子們維繫友誼，讓他們成為青梅竹馬。

作者：伍馮美娟（四個女兒的校監）

資深教育工作者，四個資優女兒之母，曾於國際基督教優質音樂中學暨小學作英文科科主任多年，現為聯合基督教音樂幼稚園校監。