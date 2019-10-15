近日不少學校均爆發手足口及腸病毒等，令家長相當擔心，在上周有將軍澳小學爆發手足口病，透過E-Class向家長發出通告，內容是指校內有兩名同學患上手足口病，且同樣是來自四年級的其中一班，並提及學校是收到衛生防護中心指示，建議該校學生不用戴上口罩，更指手足口病不會經飛沫傳播，引起不少家長熱議，事件曝光後引來軒然大波，家長直斥校方罔顧小朋友健康，記者向衞生防護中心查詢，發言人回覆指：「中心並沒有指示學校職員或學童不要戴上口，中心亦未有更改有關的健康建議。」

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衞生署衞生防護中心：「無發出相關指示」

衞生署衞生防護中心指於10月8日接獲相關小學呈報，指該校有學生懷疑染上手足口病。中心即時聯絡該校以展開流行病學調查，經調查後，確認該校出現一宗手足口病爆發個案。個案至今涉及兩名9歲學童（一男一女），他們自10月3日起出現病徵，均已求醫，並獲診斷為手足口病，兩人無需入院，現時情況穩定。調查仍在進行中。中心人員已向學校建議所需感染控制措施，預防感染手足口病。該校正接受醫學監察，現階段無需停課。

對於校方通告上，指出內容是收到衞生署衞生防護中心「指示」的事項，衞生防護中心發言人回覆：「要有效預防感染手足口病，保持良好的個人及環境衞生最為重要，佩戴口罩並非主要的預防措施，然而中心並沒有指示學校職員或學童不要戴上口罩。中心亦未有更改有關的健康建議。」

小學校長：「做多咗」

對於衛生防護中心指未曾向有關學校發出「指示」，籲同學勿因手足口病戴口罩，有家長擔心校方有「自我審查」之嫌，Iris幼子目前8歲就讀二年級，她直言：「無論什麼情況，子女的健康都一定放在第一位，若然校方發出任何不合理之通告，必定投訴到底！而且更過分是部分幼稚園也發出禁蒙面法有關的通告。」

有不願透露姓名的小學校長直言做法不尋常，一般而言，當學校有手足口病個案，會發出通告，告知家長取消一些如周會、早上集會等多人聚集的活動，並會以1:49稀釋的漂白水消毒校園。「作為學校決策者，學生的健康一定是放在最前，而口罩亦是預防各種傳染病的方法之一，因此學校做法不尋常。當然現在是非常時期，相關學校可能太緊張而『做多咗』，而且懷疑相關學校未必完全了解禁蒙面法其實不適用於校園，主要是針對集會及遊行人士，認為學校主動把政治帶入校園不太恰當。」校長說。

醫生：手足口病絕對會經飛沫傳播

兒科醫生陳欣永解釋，手足口病是腸病毒大家庭中的一員，其中最「毒」的叫71型，皆因較有可能引起其他併發症！而最重要的是，手足口病是會透過飛沫傳播，簡單來說即是「口水」，當然最建議是有病就留在家中休息，不要上學。

醫生亦做了簡單說明，所謂飛沫有機會傳播的原因為：「假設同學咳嗽，飛沫殘留在桌面上或升降機按鈕上，病菌會在上面殘留一段時間，如果小朋友接觸到這些病菌，再去『捽眼捽鼻』就會有機會感染。」手足口病一般潛伏期為3至7日，而口罩是其中一個預防經飛沫傳播疾病的工具，包括肺炎球菌、流感等等。