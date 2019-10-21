【幼稚園N班名單】新界及離島區　沙田區41間幼稚園提供N班學位

小朋友踏入2歲，不少家長也有疑問，究竟是否要讓小朋友讀N班？家長要考慮的除了是小朋友學習及適應問題，學費也是主要的考慮因素之一，此外由於並非所有幼稚園也有提供2-3歲幼兒班的學額，多區的N班學位嚴重不足，形成相當大的競爭。 根據《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2019/20 學年》，我們搜集了全港各區提供2至3歲學前班的幼稚園名單、收生人數及學費，讓家長在報名前作參考。

近日不少N班已開始接受報名，在選校前家長宜對心儀幼稚園作進一步了解。根據《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2019/20 學年》的新界區幼稚園名單，以葵青區為例，共有30間幼稚園提供N班學位，每年學費由2萬7千多至7萬元，當中21間設有全日制學位，每年學費由3萬3千元至7萬元。而在屯門區共有33間幼稚園提供N班學位，當中半日班每年最平學費為每年2萬4千元，最貴學費則為6萬6千多元。

而在沙田區最多幼稚園開設N班，共有41間幼稚園開設N班課程，當中有30間幼稚園有全日課程，每年學費由2萬4千元至10萬7千幾元左右。而在北區則只有20間幼稚園開設N班課程，當中有15間有全日課程，每年學費由3萬1千元至8萬9千元左右。

葵青區

荃灣區

屯門區

元朗區

北區

沙田區

大埔區