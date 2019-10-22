【幼稚園面試】家長必要知　4個面試小貼士｜H.Y老師

又到一年一度幼稚園面試的時間，相信各位爸爸媽咪心情都很緊張，因為人仔細細的第一個面試就快要開始。所以H.Y老師再跟各位爸爸媽咪分享一下面試時需要留意的地方吧。

留意面試時間

參加面試的小朋友人數有很多，因此幼稚園安排小朋友去面試的時間或者會是平日小朋友午睡或者肚餓的時間。所以當爸爸媽咪接到小朋友的面試時間，要留意會否有點影響小朋友。假如是這類時間，請花一點時間，讓小朋友嘗試慢慢逐少逐少的調節，減輕當天面試會預料扭眼瞓扭食的情況出現。

當遇到這些情況時，千萬不要跟老師說這個時間是平常午睡的時間，因此老師又怎會不知道，而且與你同一個時間的小朋友也有很多，所以老師是十分明白的不過H.Y老師提提你，換個角度想一想，你的小朋友在這個辛苦的情景下也能繼續努力完成面試，你應該笑著面對，因為這是一件值得讓人稱讚的事情呢！

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根德園幼稚園面試。 自然相處 勿因想表現而做一些平常較少的互動和提問 有些學校面試是以父母一同與小朋友的互動觀察作評分，各位爸爸媽媽可以自然的把日常如何與小朋友相處展現出來，如小一面試一樣，避免做假。因為小朋友與爸媽相處時的情景，評分老師很容易知道是不是恆常習慣。因為小朋友如果是恆常所做而作出的反應與突然是有所不同。 所以，家長在日常與小朋友多作互動是很重要，讓小朋友習慣一般指示和聆聽，因此當面對那些讓小朋友任意遊戲作評分的學校，爸爸媽咪可以在面試房尋找一些與小朋友恆常所做的，自然展現出之間的互動，千萬不要因面試房太吸引而選擇一些少接觸，讓小朋友有機會讓你們有手足無措的機會。

不要過份「推銷」和搶答

至於當遇到一些是單對單回答評分老師問題的學校時，各位爸爸媽媽與小朋友面試時不要過份「推銷」自己小朋友的能力，盡量讓小朋友先自行回答。明白在每一位父母眼中自己的小朋友都擁有很多長處。但其實最重是面試當下那一刻。假如評分老師一直提問，爸爸媽咪搶答，或小朋友一直未能有反應或回應時，爸爸媽咪說出日常小朋友有多好，其實老師也很難評分。所以，過份「推銷」和搶答也是對評分沒有幫助呢，反而可能會有反效果。

根德園幼稚園面試。 盡量保持穩定情緒 和小一面試一樣，有些學校在等候室時也是觀察小朋友表現的時候。因此，各位爸爸媽咪與小朋友相處的互動等也要留意，避免在與小朋友因warm up 時引起太興奮或影響情緒而尖叫。 這些都是一些細微的地方，希望這些分享可以讓各位爸爸媽咪留意一下，最緊要是放輕鬆！因為大家都明白他們真的是小朋友呢！ 最後H.Y老師亦想趁這次機會希望大家給予每位評分老師掌聲作鼓勵，因為每位由早到晚不停面見和說話，真的很吃力呢！但每一位評分老師都會在公平認真的情況下去面見每位小朋友，所以都要尊重每位評分老師哦！

作者簡介：H.Y老師

幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做

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