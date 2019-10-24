【環保生活】大型超市本地小店裸買推介　自攜器皿裝洗頭水沐浴露

「裸買」、「BYOB（Bring Your Own Bottle/Bag）」這兩個概念在近來十分流行，即購物時避免使用不必要的包裝，減少浪費。當中包括洗頭水、護髮素、沐浴露、洗手液等......試想像當一個家庭的所有用品都實行「裸買」，每月自攜器皿去補充日用品，一年可以省下將近半百個塑膠瓶包裝，而且「裸買」的產品一般也更天然健康，對自己對地球也有得益，何樂而不為？

Slowood成立於本年初，店舗裝潢令人逛得十分舒適，器皿方面，當然最鼓勵大家自攜，沒有的話以可以即場選購，店內還有各式環保家品，天然護膚品甚至小擺設，而大家最關注的無包裝產品種類亦非常多，包括：

米／麵（～＄0.5-1）

全麥長通粉、全麥意粉、全麥螺絲粉、長通粉、螺絲粉、意粉、珍珠麵、小麥籽粒、混合藜麥米、印度香米、有機紫米、卡馬爾格紅米、意大利米、泰國糙米、長糙米等。

果乾、果仁類

有機山核桃、夏威夷果仁、有機核桃、松子仁、烤榛子仁、榛子、葵花籽、原生開心果、西瓜籽、杏仁、有機南瓜籽、有機堅果等、原粒無花果、蘋果乾、糖木瓜、黃杏脯乾、奇異果乾、糖姜、香蕉片、去核酸櫻桃、雜錦提子乾、藍莓乾、椰子乾片、梨乾等。

食材

有機大豆、白腰豆、開邊碗豆（綠）、開邊碗豆（黃）、紅腰豆、黑豆、有機三色藜麥、大麻籽、全穀蕎麥籽、有機黑藜麵、紅藜麥、有機杞子、藜麥片、糙米片、奇亞籽、椰棗碎粒。

家庭用品（洗髮露/護髮素/沐浴露～＄2.1-3.9；清潔劑～＄1.49）

樹木精華洗髮露/護髮素、柑桔味洗髮露/護髮素、薄荷洗髮露、甜碗豆洗髮露/護髮素、嬰兒洗髮露/沐浴露、嬰兒泡泡浴、多功能清潔劑等。

*裸買產品價格大部分以每10g計算

地址：堅尼地城爹核士街11號浚峯地下1-3號舖

在金鐘太古廣場的GREAT超市裡，大家可以找到Ecostore的「裸買補充站」，目前該裸買補充站只提供洗髮露、護髮素、洗潔精、洗衣液、柔順劑。不過目前該店只提供500毫升或1公升的選擇，選購完畢自取價錢條碼牌前往付款處即可。

Organic We 於 2013年創立，以良心消費為宗旨。設有網店及實體店，而實體店提供裸買的產品包括沐浴露、洗髮露、肥皂、及家居清潔用品等，當中最特別是連蚊怕水、香體劑也可以「BYOB」。不過大部分產品都需要買家自行倒裝，自問手不夠「定」的最好找職員幫忙。

Slowood創辦人Dora

為甚麼要「裸買」

Slowood創辦人Dora指，自己在紐西蘭回流，當地的環保都是從日常生活著手，便把當地的文化融入店舖，現在看見香港也漸漸開設更多提供「裸買」的店舖，是個好開始！對地球而言，「裸買」減少包裝，產品成分亦對地球更友善，如洗髮露，採用天然成分即使沖入海水也不會造成污染；而對消費者而言，就是更直接的「慳錢」！Dora解釋：「一般來說，這些（裸買）產品都不需要Maketing同Packaging的費用，因此同質量的產品理應會更便宜！」

裸買小建議

綠色和平項目主任陳可淨表示，現時的洗頭水塑膠樽大部分都使用1號塑膠或2號塑膠，只要清洗乾淨放入回收箱便可。假如想攜帶使用過的器皿裸買，基本上重用同類產品的可回收器皿，是最簡單的做法，「用返洗頭水樽裝洗頭水、蚊怕水樽裝蚊怕水」，至少確保器皿是能夠儲存該產品。另外，裸買前緊記清洗乾淨，確定容量足夠，「只要冇穿冇爛，又乾淨，基本上可以一直重用」。若想源頭減廢、又想器皿較耐用，大家則可以選擇玻璃或是不鏽鋼製的容器。