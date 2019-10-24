馬鞍山濾水廠將於下月舉行開放日！小朋友可以免費參觀濾水廠內的濾水設施，現場還會有攤位展覽，小朋友可以一邊玩耍，一邊學習有關水務的知識！

水務署將於2019年11月30日(星期六)舉行馬鞍山濾水廠開放日，市民可以透過開放日更深入了解食水處理過程。場內會有義工向參加者講解整個食水處理過程，小朋友可以在參觀濾水廠的同時，學習到一些與食水處理有關的科學知識。而現場更會有多項攤位展覽，讓大家可以在玩樂中了解更多水務署的工作。

市民會在導賞員的帶領下參觀各項濾水廠設施，包括由原水入口處至過濾池的整個食水處理過程，以及一嚐新鮮出廠的食水味道。而展覽區亦特設各個展覽攤位，包括「浮動太陽能發電系統」、「海水化淡」、「智慧型供水管網及水管測漏技術」、「自動讀錶系統」、「氣味檢測化驗室」、「點滴香港‧探古惜今創未來」等等。

馬鞍山濾水廠開放日活動詳情

日期：2019年11月30日(星期六)上午10時至下午4時

地點：馬鞍山西沙路官坑村馬鞍山濾水廠

活動當日設有免費穿梭巴士服務接載參觀者到馬鞍山濾水廠。入場及乘車証將於2019年10月21日（星期一）開始派發，市民可前往各間水務署客戶諮詢中心索取，數量有限，先到先得，派完即止。

水務署保留入場名額分配的最終決定權。因工程關係，濾水廠內不設泊車位置。基於安全理由，8歲以下小童及65歲以上人士不能參加技術參觀團；8至14歲小童必須有成人陪同方可進入濾水廠。參觀者不得自行駕車進入濾水廠。如當日天氣情況惡劣，活動可能會被取消，請留意本署網頁及電台公布，亦可致電本署客戶電話諮詢中心熱線2824 5000查詢。