【免費親子活動】屁屁偵探「解謎樂園」登陸香港　訓練思考判斷力

可能好多家長也會覺得奇怪，一個以屁股臉的卡通人物近年紅透日本、香港、台灣等繪本界，作品累計銷量超過150萬，是繼福爾摩斯、柯南等深受小朋友歡迎的偵探，亦因為有電視台轉播了配音版的《屁屁偵探》卡通片，令小粉絲們都喜歡模仿屁屁偵探口吻說一句「有可疑的味道」，成功掀起一股查案熱潮。 由於早前有從事文化研究的美國哈佛大學博士在讚揚故事新穎及極具創意，而不少家長也喜歡故事內容可啟發思考，鍛鍊觀察力、邏輯推理及解難力，同時又可培養閱讀興趣，所以也支持子女閱讀。兒童繪本教育工作者肥哥哥就推介了4本《屁屁偵探》入門必睇圖書，讓大家可跟據不同年齡入手。由即日起11月17日，全港首個「屁屁偵探解謎樂園」登陸荃灣，大家可以免費挑戰特設的解難任務及趣緻打卡位。 攝影：龔嘉盛

圖為將於11月6日到港的最新一集繪本《噗噗！雪山的白色怪物？！》 內容圍繞屁屁偵探在強大的風雪下查案的故事。（圖片由受訪者提供） 屁股臉成功之謎 《屁屁偵探》是日本作家田中陽子及插畫家深澤將秀組成的團隊Troll所創作的兒童繪本系列作品，由2012年至今已出版13本繪本，究竟這個屁股臉的魅力何在？兒童繪本教育工作者黃巧書（肥哥哥）說：「屁屁偵探正義、幽默、無論性格、外型也非常突出，加上他有聰明的頭腦，配合每本書他遇到不同棘手而有趣的案件，破案果斷又敏捷，外型搞笑，絕對令小朋友一見難忘。」 肥哥哥坦言自己也十分欣賞每個故事裏結合很多不同類型的小遊戲，例如找找看、小迷宮等，讓小讀者可以找到答案便可協助大偵探破案，增加閱讀時的投入感。他說：「另外，絕大部份的小朋友都是熱愛『屎尿屁』的，只要看到封面上的大屁股，已經愛不釋手，更不用說當屁屁偵探對付壞蛋時所使出的大絕招『放臭屁』，一定看得不亦樂乎。」

圖為內容字數較多，篇幅較長的「讀本」，較適合K3至初小的小朋友。（圖片由受訪者提供） 如何為小朋友選擇適合的書 由於市面上的《屁屁偵探》分成讀本（較小）和繪本（較大），兩者有何差異？肥哥哥說：「《屁屁偵探》分成兩個系列，入門的「繪本」多圖少字，故事邏輯上比較簡單，較適合K1-K3的小朋友！《屁屁偵探》的「讀本」字數較多，篇幅也較長，而每個讀本會有一至兩個故事，無論故事內容和邏輯上都是比較複雜，較適合K3至初小的小朋友（K3至一年班的小朋友更可能需要伴讀才能理解）。」 肥哥哥表示此兩個系列剛好形成一道閱讀階梯，讓小朋友先開始感受看繪本的趣味，及後追看到讀本時也可以開始看其他較多字的橋樑書。

入門必看的《偵探對上怪盜》，是內容字數較多「讀本」，較適合K3至初小的小朋友。（圖片由受訪者提供） 入門必看的讀本《偵探對上怪盜》 較適合K1-K3的小朋友 故事內容：屁屁偵探遇上強大的對手怪盜U！怪盜U留下了警告信，在古堡裡又發生一連串的怪異事件，事情是怎樣發生的呢？屁屁偵探會敗在這個對手之下嗎？這個問題待你們看完這本書之後就會知道了，但可以透露的是，很多讀者敗給了怪盜U！或許反派角色也會散發獨特的魅力，怪盜U是屁屁偵探系列最受歡迎的配角！

入門必看的《怪怪偵探事務所》，是內容字數較多「讀本」，較適合K3至初小的小朋友。（圖片由受訪者提供） 入門必看讀本《怪怪偵探事務所》

較適合K1-K3的小朋友！ 故事內容：小鎮上來了新的偵探，並以「比屁屁偵探更厲害」來打響旗號！他破案果然很快，也很快便捉拿疑兇，屁屁偵探的位置要被取代了嗎？留意小小的線索，你會發現案中有案！不到最後真的猜測不到結局呢！大人看也充滿驚喜！

入門必看的《噗噗！找回消失的人氣點心》，是多圖少字，故事邏輯上比較簡單，較適合K1-K3的小朋友。（圖片由受訪者提供） 入門必看繪本－《噗噗！找回消失的人氣點心》 較適合K1-K3的小朋友 故事內容：火車上發生連二連三的便當失竊案！靠著食物上的牙齒印，屁屁偵探可以找到兇手嗎？用食物來做主題，初次閱讀的小朋友也較容易投入和理解！

入門必看的《噗噗！有兩個屁屁偵探？！》，是多圖少字，故事邏輯上比較簡單，較適合K1-K3的小朋友。（圖片由受訪者提供） 入門必看繪本－《噗噗！有兩個屁屁偵探？！》 較適合K1-K3的小朋友 故事內容：甚麼？怎會出現了兩個屁屁偵探？其中一個還到處衝撞，引起混亂！原來他的真正身份是……看到標題就想追看了！難道屁屁偵探有雙胞胎？

大型活動「屁屁偵探解謎樂園」 《屁屁偵探》將率先聯同D‧PARK愉景新城及全港首間「誠品兒童館．期間限定店」，於10月26日至11月17日舉辦全港首個「屁屁偵探解謎樂園」，為各位精心準備多個解難任務及趣致打卡位，讓各位化身成查案小小偵探，期間《屁屁偵探》更會於週末驚喜現身，與粉絲合照。

屁屁偵探解謎樂園

日期：10月26日至11月17日（共23日）

時間：星期一至星期五：中午12時至晚上9時

星期六及日：上午10時半至晚上9時半

地點：D·PARK愉景新城L1層



屁屁偵探噗噗現身

地點：D·PARK愉景新城L1層

日期及時間：逢星期六（10月26日、11月2日、9日及16日）：下午3時至3時半