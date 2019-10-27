【萬聖節2019】嘩鬼造型唔使錢？　6招幫你慳住過萬聖節｜投委會

有不少學校每年都會舉辦萬聖節party，家長可能會不惜工本幫仔女買衫買道具，務求設計最出位造型。但其實要過一個開心搞鬼的 Halloween，不一定要大花金錢，不如參考以下幾個嘩鬼慳錢妙計！ 【編按：作者為投委會】

1. DIY造型或佈置

想扮鬼扮馬，不一定要花錢去買現成的服飾，自己DIY也同樣開心。利用家中的現成物資或舊衫自製嘩鬼服裝、道具或裝飾，例如已經很少穿的黑色裙可剪一些花紋，再加點面部化妝和掃把就變身女巫，既慳錢又環保。

2. 飾物道具循環再用

打算買現成造型的話，未必要買整套服裝，可考慮只買飾物或道具如假髮、帽、眼鏡、掃把等，一來價錢較便宜，二來較容易配搭不同的衣服。好好保存這些現成飾物或道具，可以留待明年循環再用。

3. 與朋友交換服飾

花錢買來的現成服飾，可能只會穿上一次，明年便不想重覆。不如與朋友交換服飾，這樣既節省開支，避免浪費，大家又可以有新的造型有新鮮感。

4. 早買或網購更划算

臨近節日價錢通常都會貴點，如果你要買現成造型或裝飾，不妨早一點購買。以假髮、帽、眼鏡等小道具為例，一些街邊攤檔甚至網店都可以買到，價錢會比大型玩具店便宜。亦可考慮找同學仔媽咪或者媽媽谷朋友一齊網上團購，款式可能特別點又有折扣。

5. 派發家中多餘零食

萬聖節小朋友最開心莫過於Trick or Treat，可以看看家中有否一些多餘的零食，例如糖果和餅乾等，趁機會派比小朋友，又可以清理屋企積存的零食，不用做大嘥鬼。

6. 大包裝糖果更抵買

如果你預計要派大量糖果，與其買不同款式的糖果，不妨買數量較多的大包裝，平均價錢會划算些。