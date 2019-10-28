智樂Playright經常推出免費親子活動，讓小朋友走出家裏，在社區公園、室內遊戲空間、智樂種子學校的校園等地遊玩。今年年尾Playright推出一系列「智樂18區玩遊戲」活動，18區總有一個在左近，全部活動也毋須預先報名，可以即場參與！
Playright 舉行「智樂18區玩遊戲」計劃，即日起至12月，將於18區舉行免費遊戲活動，讓小朋友參與各種好玩活動，包括百變木框、竹筒運木珠、氣墊球、自助廚房、大自然物資Mix & Match、自助借還遊戲區等等。
（圖片：Playright Children’s Play Association Facebook）
18區玩樂日程：
10月日程：
日期：每天 10:00 – 20:45 / 星期三
時間：13:00 – 20:45
地址：玩具圖書館 （銅鑼灣高士威道66 號香港中央圖書館2樓玩具圖書館）
參加方法：完全免費，請在使用服務六日前親臨玩具圖書館或致電2921 0386 預約，每人每日可預約一節。
https://www.hkpl.gov.hk/tc/about-us/HKCL/services/toy.html
日期：每星期二至日
時間：10:00 – 18:00
地址 ：智樂遊戲萬象館
參加方法：收費項目，請預約參加。
https://member.playright.org.hk/event/p/5909
日期：30/10 (三)
時間：15:30 – 18:00
地址 ：東涌北公園 (A區)
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
日期：31/10 (四)
時間：15:30 – 18:00
地址 ：東區文化廣場
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
11月日程：
日期：1/11 (五)
時間：14:30 – 17:00
地址：卑路乍灣公園 (中央草坪)
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
日期：2/11 (六)
時間：14:30 – 17:00
地址：青衣東北公園
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
日期：3/11 (日)
時間：14:30 – 17:00
地址：大埔海濱公園 (風箏放飛區對面草坪)
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
日期：10/11 (日)
時間：14:30 – 17:00
地址：元朗公園
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
日期：13/11 (三)
時間：15:30 – 18:00
地址：寶康公園 (小型足球場對開空地)
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
日期：15/11 (五)
時間：14:30 – 17:00
地址：青衣東北公園
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
日期：17/11 (日)
時間：14:30 – 17:00
地址：卑路乍灣公園 (中央草坪)
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
日期：19/11 (二)
時間：15:30 – 18:00
地址：佐敦谷公園
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
日期：23/11 (六)
時間：14:30 – 17:00
地址：荔枝角公園
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
日期：24/11 (日)
時間：14:30 – 17:00
地址：
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
日期：26/11 (二)
時間：15:30 – 18:00
地址：鴨脷洲風之塔公園 (圓形廣場)
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
日期：28/11 (四)
時間：15:30 – 18:00
地址：摩士公園 (4號公園，露天劇場對開空地)
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
12月日程：
日期：6/12 (五)
時間：14:30 – 17:00
地址：卑路乍灣公園 (中央草坪)
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
日期：7/12 (六)
時間：14:30 – 17:00
地址：青衣東北公園
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
日期：8/12 (日)
時間：14:30 – 17:00
地址：大埔海濱公園 (風箏放飛區對面草坪)
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
日期：9/12 (一)
時間：16:00 – 18:00
地址：漢師德萃學校 (幼稚園) (旺角洗衣街22號)
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
日期：11/12 (三)
時間：15:00 – 17:30
地址：牛棚藝術公園
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
日期：14/12 (六)
時間：14:30 – 17:00
地址：荔枝角公園
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
日期：16/12 (一)
時間：15:00 – 17:30
地址：屯門公園 (多用途球場)
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
日期：18/12 (三)
時間：15:00 – 17:30
地址：馬鞍山公園 (中央草坪)
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
日期：20/12 (五)
時間：14:30 – 17:00
地址：青衣東北公園
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
日期：21/12 (六)
時間：14:30 – 17:00
地址：卑路乍灣公園 (中央草坪)
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與
日期：22/12 (日)
時間：14:30 – 17:00
地址：大埔海濱公園 (風箏放飛區對面草坪)
參加方法：免費活動毋須報名，即場參與