【營養午餐】日本小朋友健康屬全球最佳　原來同學校午餐有關？

日本是港人喜歡的旅遊熱點之一，不知道大家去當地的時候，有沒有留意當地小朋友的身形？如果有的話，應該不難發現，日本成人也好、小朋友也好，你很難找到過肥或過瘦的體型。聯合國兒童基金會(UNICEF)近日亦公布了一份報告，當中亦顯示日本小朋友的健康狀況全球最佳，而箇中原因，相信和當地小朋友的午餐有密不可分的關係。

令人羨慕的日本營養午餐

日本小學生的午餐一律由學校提供，不像香港可以選擇帶飯盒，學校更不設飲料或食物販賣機，小朋友也不能帶食物到學校。學校提供的飯菜都是現做的，為確保小朋友能涉取到足夠營養，菜單更是由營養師規劃。日本學校的午餐健康又好味，不少家長也希望效法學校營養午餐的做法，盼有書本教學，最終足立區的教育局彙集了境內 100 多所中小學校的營養午餐資料，出版了一本圖文並茂的彩色食譜，因此大家可想而知，他們的菜式有多廣泛，才會令小朋友不會生厭，有時會有日式炸雞，豬排拉麵，烤天婦羅等不同日本口味，有時也有會異國風情，如美式或義式餐點。

至於價錢方面，午餐不是免費提供，當日本政府已補貼了大部分費用，實際家長要付的金額可以說是少之又少，更重要是不用麻煩自己準備小朋友午膳，真的令香港家長羨慕不已。

食午餐更是教育

撇除味道之外，當地學校更會廣播介紹每日的食譜，告訴大家今天將會食甚麼，而這些食材會有甚麼營養幫助到同學哪一方面的成長，慢慢同學就會記著各種食材的好處，從而改善他們的偏食情況。

另外，每天排隊領取午餐都是在訓練同學秩序，同學領飯後也會對工作人員及廚師說「多謝」，派發完畢後，有剩的亦會再分配出去，務求不會有任何浪費。了解後就會發現，日本的小學生的午餐是教育的一環，而且政府和學校把午膳當成是大事，因此日本的小朋友最健康其實是有跡可尋的！