【區區好玩‧馬鐵沿線】推介3條玩樂路線　行山玩沙再去公園放電

「區區好玩」今個星期介紹馬鐵沿線，我們為大家設計了三條親子好去處的路線，天氣開始明顯轉涼，除了室內玩樂，我們同時亦推介戶外郊遊路線，讓小朋友都可以享受戶外的樂趣，親親大自然！ 攝影：余嘉文、龔嘉盛（部分為網上圖片）

路線一. 玩轉室內場

圓洲角體育館兒童遊戲室（玩）

童遊戲室面積達324平方米，而森林作主題，場內有各式各樣動物搖搖椅，牆壁上亦有加強小手協調等的感官刺激設施。雖然場內欠奉挑戰性或刺激的設施，但主題配合做得好以及空間充足，大受家長歡迎。

地址：沙田銀城街35號

每場入場限額：40人

電話：2509 9108

石門京瑞廣場一期－KidsKiss Kingdom親子餐廳（食+玩） 位於石門的KidsKiss Kingdom面積近9千呎，分成歷奇遊樂園和美食區，當小孩在暢玩的同時，大人可以休息享用美食和聊聊天。遊樂園分成視覺觸感區、好動專區、認知發展區及實景互動區，好動的小孩可在大型繩網或攀爬管道盡情放電，而文靜的小孩亦可在迷你市集購物或扮演收銀員，從中訓練專注力、大小肌肉，同時激發創造力和想像力。

Kids Kiss Kingdom

地址：沙田石門安群街3號京瑞廣場一期1樓162號舖 （港鐵石門站C 出口）

電話：2882 2779

詳細費用及預訂方法請參閱網上訂座系統。

富豪花園－Hong Kong Climbing Park（玩）

Hong Kong Climbing Park位於沙田富豪花園，佔地25,000呎，是全港最大的攀爬樂園。小朋友可以在4.5米高的室內抱石區域攀爬超過50款線路，場內更設有10個關卡的極限忍者園區和高牆區域，大家可以挑戰自己。

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Hong Kong Climbing Park

地點：沙田大涌橋路52號富豪花園商場二期二樓

開放時間：11:00 - 20:00

電話：3708 9075

12歲以下必須有18歲或以上人士陪同付費入場一齊玩

路線二. 親子戶外行山遊

涼亭後走大概15分鐘，就已經到達昂平高原。（江智騫攝） 馬鞍山昂平草原 最近天氣開始明顯轉涼，是行山及野餐的好時機。馬鞍山郊野公園至昂平的路段難度不高，最適合父母帶小朋友一起行。由馬鞍山郊野公園燒烤場起步到昂平約需一小時，整段登山徑大部分為石級，一直向上行，不算陡峭。 走過石級後便會到達涼亭，沿昂平營地指示牌走10分鐘左右便會到達昂平營地。

昂平草原野餐（玩）

昂平草原是露營及野餐的好地方，一大片草原最適合和仔女看著風景野餐！如果體力足夠的，還可以走上大金鐘山峰看芒草！不過走上大金鐘山峰的一段路程需要手腳並用，並不容易，小朋友可能就未必適合。

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We Go Mall（食＋玩＋買）

We Go Mall 走親子路線，場內有許多適合小朋友遊玩的設施，例如迷你賽車場、彈床樂園等等。商場內更有親子餐廳，小朋友可以一邊食飯，一邊玩繩網、沙池、波波池等設施！

商場內的Whizbo Kids Café是由國內著名親子餐廳PINOLO與香港百利保集團的合作項目，佔地5,000多平方呎，設置不同的親子遊樂設施，部分更由韓國著名品牌Kids Factory擔任設計，例如繩網、「小煮子天地」的玩具廚房和「夢幻化妝間」。後兩者的玩具豐富且逼真，必定滿足到小朋友喜歡模仿大人的願望！

而最大的賣點則是結合了投影計分遊戲的「雪白波波池」，一組設施連結了繩網、滑梯、波波池和投影計分遊戲，從玩樂中訓練小朋友的體力和手眼協調能力。

Whizbo Kids Cafe

地址：馬鞍山保泰街16號We Go Mall 4樓405號店

查詢及訂座：2623 0396

收費：

周一至周五，成人（餐牌最低消費）$80，小朋友入場費$158／3小時，包小食一份

周一至周五（下午2時至5時），成人（餐牌最低消費）$50，小朋友入場費$48／1小時

周六、日及公眾假期，成人（餐牌最低消費）$120，小朋友入場費$188／2小時

*超時每30分鐘，周一至周五收費$40，周六、日及公眾假期$50

*小朋友限高140cm

+ 42 + 41 + 40

路線三‧戶外公園遊

馬𩣑山公園（玩）

公園佔地約5.5公頃，內有許多設施，包括觀境台、迷宮式設計的花園、兒童遊樂場等等。公園有很多大草地，爸爸媽媽可以和小朋友野餐，亦可以走到馬鞍山海濱長廊踩單車！

+ 14 + 13 + 12

烏溪沙石灘（玩）

烏溪沙石灘近馬𩣑山港鐵站，秋天去到吹足海風，非常舒服。很有名的「海之心」都是位於烏溪沙石灘，可惜早前被拆毀。不過石灘環境清優，是遠離煩囂，放鬆心情的好地方。