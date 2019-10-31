【BB展】名牌用品BB展　即場試食玩用　即睇十大必買筍貨

nottoobig BB展由即日起至11月2日於九龍灣國際展貿中心三樓匯星舉行，全場最大展位mothercare推出大量底於1折優惠。同場另一注目位是Lego Duplo在展位內設置「智」新搞「軌」列車體驗專區及公仔見面會讓小朋友任玩。BB展全場共53個參展商，推出17款必搶限定$1產品，另設大量由一折起減價貨，難怪今早已有媽媽於早上9時排足三個鐘頭等開門。

攝：許珞珩

十大必掃筍貨

1.皇朝滴雞精原味常溫版6包裝

攤位：E6,F5皇朝滴雞精

價錢：原價$298元，場內優惠價$1元，每日限售10盒。

2.Mothercare女孩閃亮襪褲2對裝

攤位：A11 mothercare

價錢：場內優惠價$1元，售完即止。

3.Dreamgenii冬甩型孕婦枕

攤位：B8 KID SRITE

價錢：原價$520元，場內優惠價$1元，每日限售3個。

4.Znya有機嬰兒潤膚露

攤位：E10

價錢：原價$230元，場內優惠價$1元，每日限售10個。

5.Oliver's 澳華氏免洗洗手液50毫升

攤位：E10

價錢：原價$49元，場內優惠價$1元，每日限售30個。

6.Kiwigarden 蔬果乾及乳酪粒9g

攤位：C5 Kiwigarden

價錢：原價$18元，場內優惠價$1元，每日限售25個。

7. Mothercare嬰兒沖涼浴盆及套裝（兩款任選）

攤位：A11 mothercare

價錢：場內優惠價$10元，售完即止。

8.tula Explore 嬰兒背帶

攤位：C2,C4,D1,D3 ergobaby

價錢：原價$1590元，場內優惠價$599元，售完即止。

9.tommee tippee奶咀

攤位：B2,B4,C1,C3tommee tippee

價錢：場內優惠價$10元，售完即止。

10.LEGO dulpo積木玩具

攤位：E11LEGO dulpo

價錢：精選積木8折發售