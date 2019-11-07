【婚姻幸福】老婆開心自然會對老公好　婚姻品質亦會提升　

大家對自己的婚姻滿意嗎？對不起，這個問題只是問已婚的女士。為甚麼不給男士們回答的機會？抱歉，你們覺得滿意與否並不及妻子想法來得有影響力，美國一項研究指出，妻子滿不滿意自己的婚姻，才是決定婚姻品質關鍵。

幸福感從何而來？

美國羅格斯大學一項最新研究表示，妻子對婚姻的幸福感高，丈夫的婚姻生活滿意度亦愈高。參與研究的卡爾（Deborah Carr）教授表示：「當妻子對婚姻滿意時，自自然然會對老公更好，做更多事情，為婚姻帶來正面影響。」

那怎樣才能令妻子對婚姻感到滿意，從而令身為丈夫的男士有好日子過？一切又回歸到丈夫能否令妻子快樂身上！這個研究為了評估婚姻質量，研究對象被問了幾個問題，例如他們的配偶是否欣賞他們，發生爭吵的頻率，有沒有理解對方的感受等。測試對象還被要求記錄下每日24小時內進行諸如購物，做家務和看電視之類活動時的幸福程度，最後得出一個分數。因此可見，丈夫平時的言行舉止，適切的關心，各方面的細節都是令老婆更滿意婚姻的得分位。

婚姻幸福的重要性

這個研究的目的是幫助大家了解更多維持長期關係的要訣，因此對象都是60歲或60歲以上，平均結婚39年。而夫妻能維持一段關係對人生是相當重要的事情，因為婚姻的質量會影響年老時的身心健康狀況，好的婚姻會成為緩解老年人面對醫療壓力的重要支撐。而整個研究亦帶出一個重點給丈夫們「讓妻子開心，就會有幸福婚姻。」

參考資料：A Wife’s Happiness Is More Crucial than Her Husband’s in Keeping Marriage on Track, Rutgers Study Finds