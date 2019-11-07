【淘寶雙11】7招掃平貨攻略　平買氣炸鍋、迪士尼卡通精品

淘寶雙11是一年一度大掃平貨的時候，今年淘寶有多種領取優惠的方法，部分更是香港專享，假如想趁雙11入手心水產品，就必須要留意不同的優惠方式，便能以超筍價購物！

第一招：每天搶紅包

由即日起，每早11時開始都有搶紅包的活動，用戶最高可得到價值人民幣￥1,111的現金紅包。

第二招：雙11購物津貼

由即日起，只要用戶有天貓Mall的積分，便能使用積分去抽購買優惠。在11月11日正日，在淘寶天貓購物滿￥400便可以使用￥50的購買津貼，即是扣減￥50，優惠不設上限，滿￥400減￥50，滿￥800減￥100，如此類推。津貼更可以與商品優惠、紅包和不同優惠共同使用，亦可跨店計算，非常划算。

+ 3 + 2

第三招：激減時段

即日起，淘寶天貓雙11會場也設有大減價時段，在特定時間，會場會推出￥1特價貨品，又或是5折貨品供選購。而11月11日0時至2時，更有精選產品折上折，有心水貨品的話，不妨預先放入購物車，在11日凌晨馬上落單。

第四招：領取優惠券

由即日起，到淘寶天貓網頁可以免費領取不同面額的優惠券，最高可減￥200，每天每款只限領一張，送完即止。如果邀請朋友一起領券，用戶亦能獲得會場或指定品牌優惠。

第五招：限定優惠碼

即日起，淘寶官方Facebook專頁和合作伙伴有不定期發放的限量優惠碼，只要把收貨地址設定為香港，並在11月11日使用，最高可減￥555。香港手機號碼註冊的新用戶，亦會即時獲得一次滿￥21減￥20的購物優惠。

第六招：便利店聯乘優惠

只要到7-11便利店用淘寶手機APP掃描指定的QR Code或7-11 logo，便可進入淘寶彩蛋優惠頁面換領不同的紅包和優惠券，最高面值￥100。

第六招：便利店聯乘優惠

第七招：付款優惠

除了使用不同的紅包和優惠券，利用不同的信用卡或支付方式也有各項減價優惠和現金回贈。

精選產品：

山本家用氣炸鍋（4L）￥219

美的除蟎機￥199

可升降兒童學習桌椅￥479-664

Frozen 小學生書包￥267

迪士尼公主書包￥161

迪士尼公主行李箱￥404