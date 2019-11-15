孩子舊衣物玩具點處理？德國媽媽會這樣做……｜德國紅蕃媽媽

門鈴响，一位時尚的少婦進來，看看我們賣的「兒童雜貨店」玩具，不好意思問：「你們真的把價格訂得好低喔，我覺得不好意思，願意多加錢買你這個玩具。」她爽快付費，我又把那套收銀機都送給她，交易完成，滿意離開了。

春秋兩季，把家整理。將不需要的玩具，衣物等執拾好，或在二手市場變賣，或送贈，就是許多德國家庭生活日常。

這幾星期，我們都把幼兒的大型玩具，如這個雜貨店，木製廚房，幼兒書桌組合都在二手市場賣掉。騰空的地方，去迎接孩子們另一個成長階段。

不單網上售賣流行，其實各大幼稚園，社區都會在春秋兩季舉行這類二手市場，主流衣物就分成人衣物和童裝和玩具圖書兩種賣場。這些賣場，有些是要報名，由自己或組織擺設桌子，和孩子一起為貨物站台買賣。更普遍的是單子托賣(Listenverkauf)，就是開售前幾天，到相關地點以一至兩歐元購買號碼清單，然後自家整理衣物或玩具，為貨物掛上要求的尺碼名牌，在開售前一天交給二手市場，由義工分類放置整理開售，賣出貨物會抽起小量佣金作慈善用途。

德國人惜物，而且很有公德心，賣物都是十分整齊清潔，衣物洗熨好，模型玩具也沒有缺失才放售。都是鄰里間買賣，所以所訂的售價亦非常便宜。普通童裝衛衣和褲子價格都訂在一至三歐元左右，玩具價格就大約是原價一至兩成。所以，二手市場十分流行，衣物在社區間相互承傳，既環保又可為家居騰空地方，何樂而不為。

記得曾跟家母談起，說週末要去二手市場買衣服給孩子。家母一聽就以為吾家經濟出現問題，要多番解釋，才讓她明白，到二手市場買賣，無分貧富都會去。也正因為舊物都光潔如新，想尋得寶物，就要一早開門就去。社區也很貼心，在開售前半小時先讓孕婦進入，讓準媽媽有個靜挑好時間。

「斷捨離」是近年興起的個人修養和生活態度。整理孩子舊物時，懷緬幼小的他們玩樂的時光，小小東西精緻又可愛，真的不捨。不過想到舊物傳給其他家庭小小的人兒，大家就這樣輪流玩玩具，就讓玩具傳承下去，也是另類的幸福。畢竟，我也用過許多其他家庭傳給我的玩具，大家相互送贈買賣，以物易物，循環再用，養孩子之餘又減少對大地之母的負擔，也是為下一代保留一個美麗的環境作出一分力吧！

紅蕃媽媽德國生活紀事

簡介：

紅蕃媽媽，千里尋夫成功，移居德國十多年，屋邨姑娘跟上德國鄉村長大丈夫，育有兩名極度恐怖頑劣小兄弟。天天就是跟這對非正常小人類鬥智鬥力，每晚八時前耗盡他們身上每一格電，令他們倦極入睡，乃紅蕃媽媽每天生存目標。

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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