【吃貨茶妹食遊記】小女孩最愛　My Melody主題限定下午茶

【吃貨茶妹食遊記】一向為食的茶妹，將會帶我們食盡全港各區的特色餐廳，今次來到位於中環蛋糕店Vive Cake Boutique，店舖以粉紅色為主題，由即日起至2020年1月31日，與日本Sanrio公司合作，推出My Melody主題限定下午茶。Café更限時換上My Melody 裝飾，茶妹完全心心眼！ 攝錄：李偉軒、黃卓敏 剪接：李偉軒 攝影：黃舒慧

今次茶妹帶我們來到中環蛋糕店Vive Cake Boutique，Café變身成粉紅色的My Melody樂園，除了佈滿粉紅玫瑰，還有巨型My Melody公仔，非常夢幻！

Café變身成粉紅色的My Melody樂園，超夢幻！

今次推出的「My Melody Tea Party」期間限定下午茶套餐非常精緻，兩層高的層架上是一系列下午茶必備的美點，甜點精選了「棉花棒棒糖」丶「檸檬吉士醬馬卡龍」丶「牛油曲奇蘋果撻」丶「士多啤梨馬斯卡邦慕斯蛋糕」及「提子英式鬆餅配忌廉果醬」；而鹹點則包括「煙三文魚鷹嘴豆泥多士」及「明太子意粉」等等。茶妹就最喜歡「棉花棒棒糖」，雙手各拿着一支「棉花棒棒糖」一直大口大口吃，停不下來！

My Melody Tea Party 港幣240元（一位用）或港幣480元（兩位用）。

除了「My Melody Tea Party」下午茶套餐，Vive Cake Boutique亦推出MY MELODY UNI-CONE造型蛋糕，蛋糕設計貫徹VIVE獨有的夢幻格調，不論外表內涵同樣甜美迷人。整個蛋糕以粉紅及粉黃色牛油忌廉作外層，蛋糕面飾以My Melody及心形水彩色糖牌，浮游於像白雲般的蛋白脆餅上，再綴以VIVE招牌的倒轉雪糕筒、馬卡龍及粉彩棉花糖，為蛋糕增添立體感及活潑氣息。

MY MELODY UNI-CONE造型蛋糕（1磅，港幣850元）

Vive Cake Boutique地址: 中環皇后大道中80號H Queen's 1樓3號舖

電話: 96022869