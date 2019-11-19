【復課】教育局宣布　中小學將於明日復課　

反修例風持續，全港多區連日發生衝突，全港學校自上周四（14日）起停課至今，教育局在今午宣布，因應路面及交通情況逐步回穩，全港中小學及部分特殊學校將於明日（20日）復課，幼稚園最快11月25日才復課。

由於部分道路及公共運輸服務尚未完全恢復，或須改道，教育局提醒學生及家長預早計劃行程，明早出門前亦須注意交通消息及相關宣布，並建議學校按校本機制採取應變措施，彈性處理個別學生因交通問題而遲到或缺席的事宜。

教育局指別學校如受近日事件影響而需較長時間才能復課，可訂定校本應變措施，並盡早通知家長。如個別學校有特殊情況，亦可主動聯絡教育局，教育局會按需要提供適切支援。

教育局再次提醒學生放學後應盡快返回家中，不要在街上流連，遠離危險，更切勿參加違法活動。 教育局會繼續跟進最新發展，適時為學校提供指引及支援。

自行分配註冊日延長至星期五

此外，獲得小一自行分配學位的兒童，其家長原定須於‪本星期三‬或星期四（‪11月20‬或‪‪11月21日‬‬）學校辦公時間內，前往所申請的小學辦理註冊手續。鑑於近日的社會狀況，有關的註冊日期現延長至‪本星期五‬‬（‪‪11月22日‬‬）（即11月20至22日）。家長若因要事或交通情況影響，未能在上述指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。