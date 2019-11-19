【學校復課】多間學校受催淚彈影響　有學校成立專業化學團隊清潔

教育局宣布明天中小學復課，一群小學生的家長表示曾受催淚氣體波及的校園環境感到憂慮。由家長創立的Facebook專頁「No More Tear Gas HK 不要催淚彈」表示，收到很多家長意願，希望了解學校的清潔進度。記者從電話及電郵向部分受催淚彈影響的學校，查詢清潔的進度和詳情。

小學以梘水清潔或外聘清潔公司

位於荃灣的路德會聖十架小學回覆，為着學生健康着想，該校每天均加强清潔，運用稀釋梘水，清潔校舍，清潔的設施包括操場、課室、桌椅、地板、門窗、扶手、外墻、冷氣機及飲水機等，飲水機更於每天放學後清潔及密封，使用前再清潔及放水。

位於大埔公路的保良局田家炳千禧小學，由於鄰近中文大學，校園被催淚彈影響，學校網頁亦公布最新消息表示「明天（20/11）一、二年級不用回校，三至六年級按特別時間表（中、英、數）上課，放學時間為上午11:25，學生將按放早方式放學。」而有關校園的清潔措施，學校公布於18/11安排清潔公司到校作特別清潔。

有該校二年級家長向記者表示會自行為兒子停課至下周一，她說：「因為兒子本身有鼻敏感，所以我想多幾日時間散一散空氣才上學。由學校至中大只需五分鐘車程內，也算近，但學校位置較高。」她表示校內家長也十分緊張情況，但也相信學校會處理好。

同樣位於大埔安祥路的大埔舊墟公立學校，亦受催淚煙影響，令不少家長擔心校園情況。學校在網頁公佈：「停課期間，本校已依照衛生署指引再次用大量清水和肥皂徹底清洗校園內所有冷氣、椅桌、地面及外牆，迎接復課。」

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聖瑪利學校成立專業化學團隊清潔

位於柯士甸道的嘉諾撒聖瑪利學校及書院在受催淚煙影響後，有家長表示學校向家長發出通告，表示會成立工作隊來清除學校中殘留的有害化學物質，工作隊成員由化學老師及專業化學專家負責。另外學校會僱用外判清潔公司到校進行清潔，學校會視乎清潔情況而決定復課日期，暫停學至周五，學校以確保學校的安全和衛生。記者曾就此事向校方查詢，至截稿前仍未有回覆。

另一間同樣受催淚彈波及、位於九龍佐敦道的拔萃女書院，有家長表示學校本周將停課，校方指會視乎校園清潔進度再決定復課日期。

校方：沒有清晰清潔指示及資料

而更早前被催淚彈射進學校操場的荃灣區中華基督教全完第一小學，鄭宗輝副校長曾指在校園內拾獲催淚彈的彈殼，受影響範圍主要是籃球場，他指會加強清潔桌椅，惟坦言難以每個角落都清潔得到，亦沒有相關部分提供清晰指引予受影響學校應如何清潔，也沒有資料讓校方知道催淚氣體和殘留物質對學生健康有多大影響。

而位於將軍澳的循道衛理幼稚園同是較早前受殃及，校長簡美玲認為校舍位處四樓平台，影響應該較地面樓層為少。她回覆指，校方以清水加普通清潔劑擦拭校園設施，而當時得知防暴警察到達學校附近時，已馬上通知師生關窗、關冷氣和抽氣系統，以減低影響。

專家：地板和牆壁要先清潔

香港中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌早前接受訪問時指出，催淚彈的化學成分會持續生效長達最少五日，因催淚煙的化學成分終會下沉至接近地面位置，所以地板和牆壁是首先要清潔的地方。如果家居、學校附近有任何活動引致警方最終使用催淚彈驅散，應馬上關掉所有冷氣、空氣清新機，事後再用清潔劑清洗其表面，並更換所有濾芯。

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教育局：參考衞生防護中心的指引

記者曾向教育局查詢，有關受催淚彈影響的學校有否清潔指引，該局回覆指個別學校的環境若受最近社會事件影響，可參考衞生防護中心的指引，詳情已上載至衞生防護中心網頁。