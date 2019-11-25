【換季收納】春夏衣物有汗殘留易變色　真空衣物要放置24小時

天氣開始轉涼，長袖衣物和外套是時候拿出來，幸好春夏衣物比較容易收納，清洗起來也比較方便，不過不要以為把衣服洗一次，放回衣櫃就完事，當中也要注意一些細節！

1.清洗要乾淨

相信絕大部分人也會先把春夏衣物洗一次再收納，這是正確的做法，但很多家庭會因為心急，便一次過很隨便地洗一洗便完事。轉季最後一次的清洗其實異常重要，所以一定要以乾淨為前題，因為如果衣物殘留汗水或香體劑，明年再拿出仔就會發現變了色。

2.用樟腦驅蟲保護衣物

本港兒科專科醫生張傑表示，臭丸和樟腦兩者都是用來驅蚊蟲。樟腦是一種天然的物質，臭丸則是一種化學合成的物質，目前沒有證據說明臭丸會致癌，不過臭丸是從原油或煤焦油提取的一種稠環芳烴化合物。它有機會對某些衣料有化學反應，所以在這些衣服上會出現一些孔洞。

3.真空處理更佳

一般來說真空處理不適用於絲質、絨毛製成的衣物，換言之大部分春夏衣物都可以真空處理，這樣便可以連臭丸、樟腦也節省不用。另一方面，大家如果想拿出經真空處理過的冬季衣物穿著，最少要等24小時後，讓衣物回復彈性。

4.與家人共識分類方法

如果家人都有自己的衣櫃，媽媽可以和家人商量一個統一的方類收納方法，例如根據衣服的長短、大小、款式及顏色等去擺放，如果大家能達成共識，到時家人找需要的衣物時便簡單得多。

香港地球之友網上圖片

5.捐贈衣物

轉季其實也是一個實行「斷捨離」的好機會，在整理過程中可以把舊的、不常穿的、破爛的挑選出來，這些不要的衣物可以當抹布用，也可留意不同機構的舊衣回收計劃，例如長春社、香港地球之友、救世軍等，甚至民政事務總署也在各區設有舊衣回收箱，捐衣助人又可以節省家居收納空間，雙贏！