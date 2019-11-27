【資料外泄】陳守仁小一申請人資料被盜　校方報警處理

保良局陳守仁小學小學是位於油麻地的熱門直資學校，今年報讀2020/21年度小一學位的申請人更高達7300多，屬全港報名人數最多的小學！不過近日，該校卻發生一宗網絡入侵事件，有網誌整合了今年小一申請人的背景資料，分析了申請人的地區分佈、小朋友興趣、語言強項等，而校方亦已發出通告並關閉了學校網頁。

外泄資料與實際數額吻合 未有私人資料被公開

記者翻查懷疑用黑客資料整合的網誌「2020/21學年小一入學面試系列- 保良局陳守仁小學篇」（11月26日已刪除），發現數據合共有7341申請人，與校方對外聲稱的報讀人數近7300人吻合。不過，網誌上大部分都只是以數據分析圖表，例如今年申請學生多少人懂樂器，在2014年1月出世的有多少人等等，當中沒有任何個人資料被披露。記者在網上找到同樣來自該網誌，疑似英華小學的數據資料，但有關網站的所有資料已刪除。

學校：證實有被入侵

事件發生後，學校不久便向應考小一的家長發出通告跟進，而校方聘用的網絡安全公司的報告，亦證實了校方資料庫的確曾被入侵，而該資料庫是公佈第一次面試的資料，比較私隱的包括學生英文名、出生日期、住址。目前校方已報警處理，而相關網誌亦已關閉。

學校發出的跟進通告

學生家長：擔心其他人受影響

目前小朋友正在陳守仁就讀的黃太透露，有關學校懷疑資料被黑客盜取的通告，並沒有發出給就讀家長，只有今年的申請人才收到。「自己都驚唔單止係今年申請人資料被偷，所有校內學生都會受影響，但學校官方未有任何公布，惟有再等等。」

記者曾就此事向保良局陳守仁小學查詢，職員表示校長正在開會，至截稿前仍未獲回覆，由今早起該校的網站一直未能登入。