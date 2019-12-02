【聖誕節】推介4大親子酒店住宿　一家大細唔使9百蚊

離聖誕節還有不足一個月，大家準備好要到哪裡慶祝了沒有？今個聖誕許多酒店紛紛推出酒店住宿計劃，一個價錢不但可以留宿一晚，還有酒店提供的活動！最適合一家人輕鬆度過兩日一夜！

Pokémon道館訓練員聖誕住宿計劃－香港黃金海岸酒店

香港黃金海岸酒店趁著聖誕節推出「Pokémon道館訓練員聖誕住宿計劃」，讓小朋友可以和爸爸媽媽玩足兩日一夜！計劃由即日起 至 1月1日，內容包括：入住豪華海景客房一晚、享用豐富自助早餐、參加「Pokémon環保袋工作坊」、暢玩Pokémon主題的戶外遊戲，及免費使用不同酒店設施等。

每位入住的小朋友皆可獲贈小智的標誌性裝扮－特別版Pokémon棒球帽，齊齊化身Pokémon動畫主角人物！另外，酒店亦設有全港首間Pokémon主題客房連海景露台讓一眾粉絲升級入住（須每晚額外另加HK$500，另設加一服務費），不論是裝飾品、床單、浴室、陽台都充滿Pikachu及其他經典Pokémon的足跡。而酒店亦有3個打卡位及3個小遊戲讓小朋友參與，Pokémon小粉絲必去！

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Pokémon道館訓練員聖誕住宿計劃住房價：房價約$1,152起，Pokémon主題客房需另加$500

除此之外，旁邊的黃金海岸商場更有超巨大6米高Pikachu等著大家拍照留念！而只需讚好黃金海岸商場Facebook及追蹤 Instagram，即可參加黃金海岸商場的「黃金海岸道館訓練營」三大關卡，挑戰後更有機會獲得小禮物！

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黃金海岸商場 「黃金海岸道館訓練營」

日期：2019年11月23日至 1月1日

時間：中午12時至下午10時

地點：黃金海岸商場中庭

變身車手小廚神－天水圍嘉湖海逸酒店

天水圍嘉湖海逸酒店推出一家三口12月「冬逸聖誕家庭樂住宿計劃」優惠，計劃包括：豪華客房住宿一晚、自助早餐、‧聖誕小禮物、免費暢玩室外三項聖誕特備戶外活動等等。

2位成人加1位 11歲以下小童總價錢只需 $880 起（連服務費$968起），而於12月15日前預訂更可享 8 折優惠！小朋友除了可以免費玩三項聖誕特備戶外活動(我是小車手、泡泡樂園及彈跳天地)，還可以免費參加「聖誕小廚神」親子杯子蛋糕製作班！

冬逸聖誕家庭樂住宿計劃房價：約$880起

酒店住宿連挪亞方舟入場門票－挪亞方舟度假酒店

挪亞方舟度假酒店推出聖誕住宿計劃連挪亞方舟入場門票。計劃包括於2019年12月7日至2020年1月1日每個星期六，日及公眾假期，入住設計簡約的客房，盡情享受寬敞的休憩空間及品嚐充滿國際特色的自助晚餐。小朋友更可以透過全新「線上活動優先預約服務」，優先預約參加最多2項「童萌聖誕大派對」活動！

聖誕住宿計劃房價：約$1,588起

玩轉酒店+主題樂園－海洋公園萬豪酒店

香港海洋公園萬豪酒店推出「簡約聖誕驚喜住宿禮遇」，計劃入住日期由2019年12月1日起至12月31日，包一晚住宿、自助早餐同兩大一細海洋公園入場門票，以及可以加配兩大一細自助晚餐，每房每晚$1800起，人均只需$600起，非常抵住！

簡約聖誕驚喜住宿禮遇房價：約$1,800起