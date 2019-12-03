【親子理財】理財App讓孩子學管理金錢　家長可設任務給予零用錢

很多家長都會覺得，小朋友年紀小，未有理財觀念，不少人到高小仍對金錢未有清晰的概念，更不懂如何運用及管理金錢，直到父母開始發放零用錢，他們更會亂花錢，放學手執一杯20元珍珠奶茶，換代幣挑戰夾公仔機，仿似錢只是一樣向父母索取就有的東西。有見及此，兩位年輕人從父母角度出發，創造了一款父母可以清楚了解子女平日消費習慣的理財app，方便又實用！

聯合創辦人Chester（右），聯合創辦人Teresa（中），軟件工程師Johnson（左）

90後創辦人：香港沒有理財教育

Chester和Teresa同為90後，他們在大學時期已萌生創作一個親子理財手機應用程式的念頭，而程式改名為Mellow則與一個經典的「棉花糖」實驗有關，小朋友如在限時內忍住沒有吃眼前的棉花糖，一段時間後便會得到加倍的棉花糖，正正和儲蓄概念相關。

Chester直言在上大學後才開始接觸理財方面的知識，而自己亦留意到大部分香港家長都很寵愛小朋友，要錢就問父母，感覺上「錢」不是自己的東西就比較隨意使用，因此想藉著這個程式，令小朋友管理屬於自己的金錢。而Teresa則是年幼時，家人給了本《窮爸爸富爸爸》已算是記憶中最接近理財教育的經驗，自己最擔心是現今小朋友受社交媒體影響，在網上看見其他人的生活方式多樣，不少是「炫富」心態，如果跟隨他們的消費模式便容易變成揮霍無度的人。

「Mizuho Crowd Brain 加速計劃」由新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛成立的支援初創平台Eureka Nova，與日本瑞穗銀行聯手推動，主要向金融科技、保險科技及文化科技類共12隊初創提供支援，而Ｍellow App團隊便是其中之一。

配合電子支付趨勢 實體預付卡送上門

至於該程式是如何運作，家長可以安裝Mellow然後也為子女作登記，並在子女的手機上也安裝Mellow app，家長可以提供簡單資料，Mellow就會把一張萬事達預付卡送到府上。家長可以把零用錢透過轉數快匯入該預付卡，十分方便，而小朋友的所有消費都會出現在app上。而創辦人Chester補充：「預付卡看似十分不便，其實不然。小朋友在便利店買零食飲品都可以一拍即付，也可以綁定網上錢包使用，更重要是小朋友網購也比較容易，一切都是看準電子交易的趨勢，而預付卡的好處是家長入多少錢，小朋友便最多用多少錢，可以放心讓小朋友使用。」

加入互動任務 讓小朋友明白錢來之不易

另一位創辦Teresa人指Mellow有一個很有趣的功能，家長可以隨時設立一些任務給小朋友，小朋友可以在自己的app上選擇接受任務與否，而獎勵則可以由家長自行決定，而這個功能當時也有不少爭議：「起初這個功能是參考外國做法，讓家長設立一些任務如洗碗、打掃房間等，完成後給予少量金錢作獎勵，慢慢令小朋友明白自己有責任去減輕家人負擔，也了解錢不是張手就有，不過有香港家長擔心，小朋友會為了錢而做家務，變得功利，於是改成了現在家長可以自訂獎勵，會建議家長可能獎小朋友完成任務後玩半小時手機、看電視等。」

目前Mellow App可以在IOS以及Android平台下載使用。