【聖誕節】忙佈置焗餅買禮物　德國媽媽的聖誕準備｜德國紅蕃媽媽

上星期日，正式進入將臨期。就是德國人準備慶祝聖誕的開始。聖誕節在德國就好比我們的農曆新年，就是家庭團聚的大節日。所以德國婦女們在進入將臨期前就開始張羅，由家居佈置，烤餅乾至禮物選購，都是媽媽嬤嬤們的工作。所以十一月中至聖誔前，是德國媽媽們最繁忙的日子。

這些時候，媽媽們總怕孩子要摻和添亂，笨手笨腳，越幫越忙。不過德國媽媽就沒有這個想法，反而樂意給孩子分配一些小工作，讓孩子加入一起準備過節的事情。

許多德國家庭在迎接聖誕的將臨期間，都會在家擺上由諾貝松等針葉做成的將臨環(Adventkranz)。將臨環上放上代表四個主日的蠟燭，每一個主日和孩子一起點燃蠟燭，當第四枝蠟燭燃點，孩子就知道聖誕節就到了。

我在大兒子Playgroup的時候跟導師學習了將臨環製作，以後我都沒有再買現成的將臨環，在十一月中就會去園藝店或樹農那邊買些不同種類的松葉自己動手做。裝飾的材料就叫兒子們在森林散步時幫忙，執拾松果，乾莓之類用來裝飾。聖誕過後就把這些天然材料回收，餘下的明年再用，環保省錢。

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大兒子上了小學後，對製作將臨環很有興趣，所以去年也開始教兒子自己綑紥製作。這個小手工，對於專注力不足的小孩來說，除了手部肌力訓練，就是可以鍛鍊他們的專注力，讓他集中精神。要用園藝剪把枝葉剪好，再分類拼合，用鐵絲綑扎，然後再裝飾。絕對是一個手力和美感的訓練。

我也很感謝學校的配合，其實老師們會為學生們準備將臨環，所以根本不需要學生自己做的。大兒子親手做了一個，跟校長說要放在學校佈置，她們沒有厭煩大兒子的多此一舉，反而良善地接納他做的將臨環，找個位置給他放，那就是給大兒子很大的鼓勵。除了讓孩子對學校增添歸屬感，也讓他覺得自己年紀小小可以為學校做點事情而自豪。

教育從來就是有教無類，以人為本。在這個骨節眼，學生從來都比所謂破壞了的公物重要。即使可能有點阻礙學校地方，或兒子做的可能跟學校的聖誕佈置有點不配合，但是那也只不過是一堆死物而已。能夠因為一件小事，讓孩子心裡暖洋洋，給予滿滿的愛，尤其對待SEN兒童，家有SEN兒童的媽媽們，絕對是一個小感動。畢竟他們比一般兒童敏感，一些細微的小事情，他們都看得比較重要。

將臨環只是迎接聖誕其中一個項目，後來幾星期我也會跟大家分享一下德國媽媽跟孩子們的親子準備。希望讓大家也能感受一下德國氣氛，有些事情也許可以在香港一齊跟孩子做。畢竟，除了默書測驗上興趣班，親子關係也是成長旅程中重要的一環。

紅蕃媽媽德國生活紀事

簡介：

紅蕃媽媽，千里尋夫成功，移居德國十多年，屋邨姑娘跟上德國鄉村長大丈夫，育有兩名極度恐怖頑劣小兄弟。天天就是跟這對非正常小人類鬥智鬥力，每晚八時前耗盡他們身上每一格電，令他們倦極入睡，乃紅蕃媽媽每天生存目標。

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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