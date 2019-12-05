【聖誕節】兩大玩樂套票推介　媽媽按摩小朋友玩室內遊樂場

聖誕假期將近，爸爸媽媽又是時候準備節目給孩子們，不過聖誕節節目不代表只限小朋友！今次我們找到2個親子優惠套票，爸爸媽媽都可以一起玩！

1.商場娛樂體驗通行證《D2 Play》

商場娛樂體驗通行證《D2 Play》

每次去商場玩爸爸媽媽都要煩惱該做什麼，D2 place最近推出商場娛樂體驗通行證《D2 Play》，一個價錢讓大家觀賞電影1次、體驗室內飄移賽車1次、以及玩VR遊戲1次加無酒精凍飲1杯，大人和小朋友一樣價錢，觀賞的電影亦無限制，一家人絕對可以玩足一日！

室內飄移賽車

價錢：HK$69

發售日期：2019年12月5日至2020年2月29日

發售時間：12 - 9 PM

發售地點：

VAR LIVE（D2 Place一期 1樓114-127舖）

The Barn（D2 Place二期2樓201 - 204舖）

Crazytail（D2 Place二期2樓205 - 211A & 214舖）

CGV Cinemas D2 Place（D2 Place二期11樓）

2.芬蘭兒童遊樂場 x泰式傳統按摩

好多爸爸媽媽會帶小朋友去兒童遊樂場玩，不過在小朋友遊玩的同時，爸爸媽媽經常都只能夠在一旁等待。荃灣南豐紗廠推出Playroom & Spa優惠計劃，讓小朋友在遊樂場玩的同時，家長可以去享受泰式傳統按摩。

Playroom & Spa優惠計劃

不過需注意的是小童使用兒童室內遊樂場需有一位成人陪同，即代表在媽媽享受按摩的同時，爸爸就需要在遊樂場陪同孩子遊玩。額外一位小童享用兒童室內遊樂場60分鐘 加HK$90 (星期一至五)／HK$120(周末及公眾假期)，限加一位兒童，而額外加一位泰式傳統按摩60分鐘則需要HK$499 +10%。

Bodhi Playroom & Spa 套票包括：

泰式傳統按摩60分鐘

Big Things 兒童室內遊樂場 90 分鐘 (星期一至五)／ Big Things 兒童室內遊樂場 60 分鐘 (周末及公眾假期)

*已包括一位兒童及一位成人

售價：星期一至日HK $599+10%