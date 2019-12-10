【帶飯返工】自製愛心便當　 5招令你吃得健康又慳錢｜投委會

香港地百物騰貴，想慳錢，好多媽媽都會做「帶飯一族」。除了自己帶飯返工，更會幫子女做愛心便當。學識5招，自然可以慳得精明又健康！ 【編按：作者為投委會】

你可能會話，食餐lunch只是小數目，慳到幾多錢？舉個例，在商業區食午餐，即使普通茶餐廳，碟頭飯加飲品，平均每餐起碼60元。假設每個月返20日工，一個月的午餐開支就近1,200元，每年大概慳到1.4萬，夠一家四口去台灣4天遊了。

帶飯返工一年慳過萬，10年有……

假設將帶飯所慳到的其中1,000元投資，每年回報率有5%的話，5年後就會有7萬，10年之後就變成16萬，這便是複息效應帶來的威力。正所謂「小富由儉」，不要少看這筆錢，即使是小數目，但幾年後就能夠為你帶來一筆小資金，甚至可以幫你達成一些中長期的財務目標。

吃出「家」的感覺

講到子女的飲食，媽媽當然想他們吃得健康，所以不少媽媽寧願早起一點都要做愛心便當。為小朋友做便當其實並不困難，也不用花巧，簡簡單單的營養菜餚，已充滿愛及家的感覺，健康又美味。相對供應商的飯盒，自家飯的味道及份量一般更合孩子的需要及口味，減少浪費之餘，他們也吃得更健康。

帶飯返工既慳錢，亦可易控制份量和吃得健康，大家不如試試帶飯返工，不習慣的話可先每星期帶一兩天，再每個月將這筆慳下來的錢儲起或投資吧！

+ 3 + 2

健康帶飯小貼士

1.注意份量和比例

依照健康飲食金字的原則，健康便當的五穀類（如粉、麵、飯）、蔬菜類和肉類 （及其代替品）的比例應為3比2比1 。

2.選擇低脂烹調

烹調方法避免用油炸、油泡、紅燒等方式，因為會令食物脂肪含量增加，宜多用焯、蒸、烤等健康煮食方式取代。

3.勿帶半熟食物

半熟食物在保存期間易滋生細菌，海鮮隔夜後翻熱會令蛋白質變質，兩者均有機會令腸胃不適；高蛋白質食物如以忌廉或鮮奶製成的菜式則容易變壞。

4.盡量少帶餸汁

撈汁食飯很不健康，因為餸汁含較高的脂肪及鹽份，容易攝取過量的鹽、油、糖及調味等。

5.選擇合適的飯盒

玻璃飯盒較耐用及耐熱，塑膠飯盒要選用適合入微波爐的款式。如使用保暖飯壺，留意飯壺可保溫的時數，避免將食物存放超於指定時數。

作者簡介：

投委會於2012年成立， 是專責帶領香港金融理財知識和能力發展的公營機構， 並獲四家金融監管機構及教育局支持。投委會透過消費者教育平台「錢家有道」推廣及提供免費和持平公正 的理財教育資源及計劃，並帶領理財能力策略為持份者 締造有利環境，從而為香港不同群組提供更多優質的 理財教育。

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【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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