【戲劇教中文】小學以戲劇元素融入中文科　培養對語文學習興趣

課文朗讀、看註釋、分折字詞句、佳句學習、分析文章主旨……這就是傳統及公式化的教育模式。同學們，你們又有沒有想到角色扮演、互動問答、甚至是下田耕種也能成為日常教學課程的一部分？在這個追求全人教育的時代，五邑鄒振猷學校在十年前已經開始引入戲劇教育，以互動有趣的形式教導學生，不但能提高學習興趣，還可以改善語文能力。 攝影：歐嘉樂

五邑鄒振猷學校在十年前已經開始引入戲劇教育，以戲劇教中文已超過五年。副校長鄭麗娟任教中文科逾30載，是該校戲劇教育的最大推手，曾屢次得到行政長官卓越教育奬，足以證明她在教學方面充滿熱誠。

為何選擇戲劇教育？

「香港小朋友能力很高，信心及興趣也很低，為考試而讀書。」鄭副校長這樣評價香港小朋友的學習情況。她認為香港的教育以能力主導，教學只是為了考試而服務，不夠全面，打擊小朋友的學習動機和興趣，不利自主、終身學習。

除此之外，社會淺層閱讀文化變得普遍，我們通常用電子產品作「搜索式閱讀」，很少閲讀書本，不利深化學習。近年亦出現了「港孩」問題，現在的小朋友較自我，缺乏同理心。

為了解決上述教育問題，並提升學生的學習動力，鄭副校毅然推倒以往那套短時間內大幅提高能力的校本課程，重新為各級學生設計了一套教案。

透過戲劇全面教育學生

在重新設計教案時，鄭副校發現不少文獻指出戲劇能培養小朋友的專注力、溝通能力（Communication）及社交能力（Collaboration），學會與別人合作，是超越科目的教學模式。而且，小朋友都「貪玩、模仿力強、想像力豐富」，都會喜歡這樣有趣的教學模式。

戲劇教育透過代入（role playing）及假裝（pretend）代入不同的角色，同學能超越時間、空間、性別界限，體會各個人物的內心世界，培養同理心，進而推己及人，對品德培育尤為重要。

除了培育品德外，戲劇教育亦能達到語文教育的目的。透過戲劇教育，小朋友會代入角色，明白人物的內心世界，從而加深語文理解能力，並培養深層閱讀，是較高階的語文能力。

至於為何選擇在中文科作戲劇教育，鄭副校認為中文是香港人的母語，背負很大的教學使命。除了基本的語文知識外，全面的教育應包含品德培養、生命教育、思維教育及文化傳承等理念。當然，經過多年發展，學校也不時在英文及常識課堂引入戲劇教育，增加學習興趣。

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戲劇教育策略

學校採用的戲劇教育並不是飾演舞台劇或訓練演員，只是將戲劇和劇場技巧融入課堂。學生需要理解文字，才能代入角色，演繹動作、表情及對白，過程中，老師亦會知道學生理解到多少，並對學生作出點撥。當然，其餘沒有演繹的同學亦能從發問及討論中理解文本。

老師不會花太多時間討論篇章的表層意義，教學主要集中在文意理解。「我們不是教字詞句，而是希望利用情節作小說分析及培養創意。」鄭副校說。而創意（Creativity）及明辨性思維（Critical thinking）亦是重要的學習能力之一。

經過戲劇演繹及討論後，學校會根據實際情況，要求學生進行寫作訓練。因此，戲劇教育便自然地融合了聽說讀寫四種語文能力。

發展戲劇教育的心路歷程

以這種新式的教學方法教授學生絕不簡單，要經過多次的評估、試驗及調整，才能慢慢摸索到適當的教學方向。鄭副校坦言，當初嘗試使用這種教學模式，也曾遇過很多挑戰，而戲劇教育對老師的要求亦較高，因為老師要熟讀劇本，並在教學時「七情上面」。

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由看書、文獻及案例開始，鄭副校為戲劇教育寫了一份，結合個人教學經驗，「膽粗粗」在自己任教的兩班嘗試。當初，鄭副校也不知道甚麼策略適合甚麼年級，但幾個月後，她開始掌握到部分教學技巧，便開放課堂給同級同學來聽課，詢問學生意見，並親身到其它課室進行示範教學，向老師們展示怎樣用戲劇元素教授學生，最後邀請同事嘗試（戲劇教育），並進行協教。

在研究戲劇教育教學方式期間，鄭副校更曾帶領科主任到劇團上課，學習劇場技巧，並遠赴海外交流，參考外地的戲劇教育方式及教材，親自為各級學生設計了多種教學材料，如繪本圖書及創意文學課程。

戲劇教育深深打動老師

經過以上過程，戲劇教育慢慢取得成效，學生的語文能力上升，特別是更能掌握到高階思維的問題，而小朋友亦覺得很高興，很喜歡這種教學模式，便正式在中文課上使用戲劇教育，其後又引入到其它科目的教學。

在進行示範教學期間，鄭副校憶述老師們對戲劇教育為學生帶來的改變而深受打動：「這些老師的感受很深，他們發現平時不太說話的學生也會在課堂上開口，而成績一向很差的同學在課堂上的表現亦變得不同，課堂上看到很多在考試中看不到的能力，如思維能力很強，只不過他們是不喜歡寫字而已。見到這些，老師會覺得很感動。」

副校長鄭麗娟筆名為「隨心」，大部分教材都由她一人編寫。

建立「6C能力」 邁向21世紀全面教育

「進入21世紀，學生不能只靠背書，需要有「4C能力」，即Creativity（創意）、Communication（溝通）、 Collaboration（合作）及Critical Thinking（明辨思維）。而近年更發展到增加了兩個C，即Character Education（品德教育）及Citizenship（公民教育），得到教育界的廣泛認同。」香港教育城行政總監鄭弼亮先生在受訪開始時便指出了這些教育重點。

近年教城亦不斷引入這些課題，重視戲劇教育、藝術教育及設計思維等不同教學或教學方式，而這些都是較高階的能力。鄭先生強調：「教育不能偏重技術性，亦要留意教育品質」。

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