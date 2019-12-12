【兒童相機 】從孩子視角出發　實測4款兒童專用相機功能

當爸媽之後會發現手機十張照片九張都是孩子的照片，總希望透過相機將子女的成長留住，當家長喜歡拿著相機／手機影影影時，不妨也給孩子一部兒童專用相機，讓他們也可以把生活美好一面留低之餘，也可以讓父母通過孩拍出來的照片了解更多他們的內心世界，把握成長的一點一滴。坊間的兒童相機五花八門，今次我們找來攝影師爸爸Jimmy及5位3至10歲的小朋友實物測試兒童相機，效果令Jimmy充滿驚喜。 攝：龔嘉盛

小朋友選用相機大都看外型，家展在選購時要考慮。 育有一子一女的Jimmy擁有豐富的攝影經驗，第一次買相機的原因是因為去旅行，希望讓女兒可以留下一些她眼睛看到的事物，對於選擇相機的心得，Jimmy說：「如果是給幼稚園和初小的小朋友使用，大都是看外表，外表討小朋友歡心他們才會影，已經談不上有何質素了。但如果真是要講質素，防水、鏡頭可以自拍，再加上有可愛的外型，已經非常好了。」

6歲Aimee的作品，景物紅花加上相機內置相框拍出來的效果，令專業攝影師爸爸十分滿意。 Jimmy看到6歲女兒Aimee的作品也覺得充滿驚喜，他說：「她影出來效果比功能更重要，當日她試的相機內置公仔相框，看到女兒影出來的照片擺位靚，位置拿捏準確，我已經好滿意。收來如果她真的有興趣，我也會買質素及價格較高的相機給她。」

Jimmy針對小朋友攝影時不像大人般穩定，所以選擇相機時可留意以下要點，他說：「如果相機內置設定的ISO 高，快門快些可令小朋友在室內的情況下減輕版手震影響攝影畫面，被攝體不會動得太犀利，而像數將會影響相片畫面質素。」

我們預設在一個特定的景像，相機擺放在相同的距離、同一個燈光，同樣在相機的AUTO模式下，拍出照片後可分別出不同相機有不同顏色、廣角、色差及白平衡等問題。

小朋友試用兒童相機－6歲Aimee

+ 9 + 8 + 7

小朋友試用兒童相機－3歲Andre

+ 13 + 12 + 11

小朋友試用兒童相機－7歲Marcus

小朋友試用兒童相機－7歲Johann試用「多啦A夢Mini Digital Camera」

+ 6 + 5 + 4

小朋友試用兒童相機－10歲Aiko試用「VisionKids ActionX Plus運動防水兒童相機」