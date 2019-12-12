【交通意外】男童太平門飛出校巴　校長：感恩沒大礙會加裝保護蓋

今日於家長群組流傳普一條校車意外的短片，一輛校巴在轉彎時，車尾太平門突然被打開，一名小學生隨即連人帶書包跌出校巴。而跌出校巴的男童表現慌張，起身後馬上背上書包追向校巴方向，看似並無大礙，之後校車司機發現將車停下，保母落車帶同男童上車。

家長：無超載 是書包勾住太平門

據知情家長指出，事發校車為行走港島東區路線的校車，她說：「事發當日是二年級去海洋公園，車輛並沒有超載，而男童是坐在最後排位置，佢將會在南豐新邨落車，心急除咗安全帶，佢話係自己個書包『click』到個太平門，自己『挨』住咗個門，所以跌左落去。」

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校長：學童沒大礙 舊款校巴會加裝太平門保護蓋

涉事學校為石塘咀山道的聖公會聖彼得小學，校長黎可欣表示受傷學生有送院，副校長亦有特意去醫院探望傷者，而該名學生亦只是輕微擦傷十分感恩。

校長亦澄清網上傳言，校車事發當日沒有超載，當日男童即將到站，坐在接近太平門位置的他書包勾到太平門，男童用力上下掙脫導致太平門打開發生意外。而剛好出事的校巴是舊型號，不然新式的校巴在太平安開關上都必定有保護蓋，惟涉事保母車是舊款，因此沒有保護蓋也沒有違法。

事件發生後，校長亦有作出相應的跟進措施，包括發短訊予家長，強調保母車無超載亦無改裝，釋除疑慮；要求保母車公司加強留意學生乘車狀況，以及在太平門上安裝保護蓋。

校巴沒明文規定必須扣上安全帶

相似的意外在2007年亦有發生過，一名11歲小六男生乘校巴放學期間，在車上懷疑頑皮亂搞太平門門鎖，當校巴入彎時，太平門突然彈開，男生從車上飛出車外。

不少家長質疑為何男童可以自行脫下安全帶甚至不配戴安全帶，根據運輸署回覆指，現時法例沒有強制在學生服務車輛，包括校巴及學校私家小巴（俗稱保母車）上裝設安全帶，也沒有要求學生服務車輛的後座乘客佩戴安全帶。不過有規定所有在2009年5月1日或以後登記的學生服務車輛，必須裝設「保護式座椅」。

案件列作交通意外

記者就此事向警方查詢，警方回覆指案發於12月4日下午約4時，一輛由六十七歲男司機駕駛的學校保姆車在太古城道右轉入英皇道時，一名九歲學童由保姆車的太平門跌出車外，該名男童在意外中手部擦傷。案件列作「交通意外-有人受傷」處理，由港島總區交通部意外調查隊跟進，正循不同方向調查。另根據現行道路交通條例，公共巴士及公共小巴司機，亦有責任採取一切合理預防措施以確保車內乘客的安全，違者可被處罰款 3000 元及監禁 6 個月。

警方一直重視學校巴士安全事宜，並定期舉辦道路安全講座，提醒學校巴士和保姆車司機、教師和家長注意學童的交通安全。人員同時亦會特別提醒司機務必遵守道路使用者安全守則、車速限制及留意路邊出現的學童或行人、以確保車內乘客和其他道路使用者的安全。港島總區交通部在今次意外後，會再次聯絡各校巴公司、保姆車公司及學校，就本事件提醒司機、保姆和學童在乘搭校巴的安全守則及相關教育工作。

而記者亦就此事致電涉事校巴承辦商，惟接線工作人員以不方便為由掛斷。