戒口加劇孩子食物敏感？專訪兒童免疫及傳染病科專科何學工醫生

每位爸爸媽媽都希望小朋友健康成長，尤其關心兒童、嬰兒敏感問題，盼望他們不受敏感困擾。 正因如此，父母都會查找不同防敏方法。但是父母要注意敏感症狀有不同種類，應付方法也有不同。加上醫學日新月異，過往以為有效防敏的方法可能已經過時。要為小朋友準備好防敏對策，關鍵時期在首1000天 ─ 即是由懷孕期開始一直到寶寶2歲的期間，因為敏感一旦觸發，便難以根治。 爸媽想為小朋友防敏，首先要了解敏感。這次的專訪請來了兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工醫生，解答一下常見防敏誤解。 攝影：高仲明

誤解一: 戒口有助預防敏感

要預防兒童、嬰兒敏感，一切皆從認識敏感類型開始。何醫生指，最常見的兒童及嬰兒敏感症狀為食物敏感、濕疹、鼻敏感、及哮喘。兒童的年齡也和容易出現的敏感症狀有關。例如，1歲前嬰孩容易出現食物敏感和濕疹，3歲後兒童容易出現鼻敏感、塵蟎敏感，5至6歲兒童較常出現哮喘以及其他氣管敏感，而且一人同時患有多種敏感也很常見。

何醫生指，戒口應付敏感已經過時。

很多家長認為，小朋友戒口有助預防敏感問題。何醫生卻指，「戒口有助預防敏感」這個説法已經過時。他解釋，這個說法很多時未有有力證據證明兩者之間的關係，故目前已很少要求父母嚴格跟從。他又建議戒口是適合已確診患有過敏症的小朋友，避免加劇過敏反應，而非當作預防敏感的措施，因為「如果戒口戒得愈嚴格，就會減低小朋友對多種食物致敏原的耐受性，反而會誘發更多的食物敏感。」雖然如此，何醫生指，家長有困惑時和醫生商量才是最重要的做法。

誤解二: 懷孕期間沒有辦法預防嬰兒敏感

何醫生指，享受懷孕過程對寶寶健康非常重要。

其實首1,000天（由懷孕到寶寶出世至首2歲）對寶寶健康非常重要。在這段黃金期為小朋友打好預防敏感的基礎，可以減低「過敏進行曲」的出現機率。所謂「過敏進行曲」，是指嬰兒期誘發的敏感症狀會提高未來演變成嚴重過敏症狀，如濕疹、鼻敏感及哮喘等的風險現象。一旦誘發過敏，不僅很難停止，還會加劇，令不少家長非常擔心。何醫生指，其實孕婦在懷孕期間最重要的不是尋找一勞永逸的終極答案，追求事事完美，而是「享受懷孕過程」。「其實最重要還是享受懷孕的過程，這樣才有助母體形成一個對孩子健康的環境。」另外戒煙以及餵人奶都是有效的防敏方法。敏感因人而異，故何醫生最後還是建議一眾未來父母「與醫生商討，讓孩子吸收適合的營養。」

未有實證指HMO 母乳低聚醣具防敏功效

現今奶粉選擇五花八門，款款都標榜著不同新配方及關鍵字。其中一個常見的流行關鍵字為「HMO」（母乳低聚醣）。HMO為人奶分泌中第3大固體營養成分，但加入了HMO的奶粉又必然起到防敏作用嗎？何醫生指其實不然，人奶依然是首選。當然如果媽媽有需要，可以向醫生詢問經臨床實證的細分子水解蛋白配方奶粉，水解技術可降低牛奶蛋白致敏性，為寶寶打好防敏基礎。

我們希望進一步瞭解閣下對敏感的認知程度，因此誠意邀請年齡介乎25至39歲的您參與以下的問卷調查。

敏感風險指數測試及嬰幼兒防敏議題問卷連結：http://bit.ly/2s2XZer

*以上資料由兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工醫生提供。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，唯有你的醫生方能為你作出準確診斷，提供合適的治療。