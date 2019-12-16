【聖誕節】3大聖誕主題商場好去處　坐巨小火車再玩旋轉木馬

聖誕節即將來臨！各大商場都換上聖誕裝飾今年大部分商場都以卡通人物作主題，如果想感受最傳統的聖誕氣氛，就一定要去以下3個商場，感受濃厚聖誕氣氛！

坐巨鞋火車遊小熊聖誕樂園

聖誕節除了有各式各樣的卡通人物，還少不了聖誕熊！置地廣場即日起至明年1月1日變身成為小熊聖誕樂園，小朋友可以乘搭巨鞋造型小火車環繞聖誕小熊村莊，仔細欣賞聖誕市集內超過 90 個手工製作的村民和店舖，村內許多村民們身穿的服裝，都是用充滿懷舊特色的衣物重新配搭而成，不少場景亦用上搜羅自全球各地並擁有過百年歷史的古董玩具。

+ 6 + 5 + 4

Pawler Express手動小火車 乘搭方法：

由即日起至2020年1月1日，顧客可前往置地廣場內的聖誕小熊商店，向願望成真基金捐出港幣300元，或在聖誕小熊商店購物滿港幣100元，並捐出港幣200元，便有機會坐上Pawler Express手動小火車。Pawler Express每日開放時間為中午12時至晚上7時，名額有限，先到先得。



除了聖誕村莊，小朋友亦可以和身高4.5米的大雪人拍照留念，每日特定時間更會有飄雪和聖誕合唱團表演！

坐上巨型單車旋轉木馬

今個聖誕，德福廣場設置互動聖誕嘉年華，讓小朋友參與多個聖誕動感遊戲，寓運動於娛樂。除了有聖誕動感遊戲，場內亦有巨型聖誕樹，每一小時更會有夢幻飄雪！



巨型單車旋轉木馬

直徑達 6 米的旋轉木馬裝置,由 8 架單車組成,大家只要騎上單車木馬,踏上腳踏,將運動能量轉化為電力,就可集眾人力量由下而上點亮掛滿裝飾的聖誕樹。

體感聖誕火車

在聖誕村虛擬路軌上,顧客將化身為聖誕小精靈,沿途動身拾起煤炭為列車注入能量!

聖誕單車耐力挑戰

遊戲可測試大家的體能,於指定時間內一口氣完成任務,就可點亮牆上燈飾。

+ 4 + 3 + 2

聖誕嘉年華活動

地點： 九龍灣德福廣場 1 期地下中央展場及九龍灣德福廣場 2 期 3 樓中庭

日期： 即日起至 2020年1月1日

時間： 中午 12 時 至 晚上 10 時

玩轉戶外充氣互動遊戲

今個聖誕，PopWalk天晉滙特別打造《冬日童遊聖誕》主題活動，商場2期將中庭化身「童趣聖誕樂園」，場內有小朋友最愛的巨型聖誕老人及以七彩禮物打造成的特大幻彩聖誕樹。小朋友更可以坐上聖誕小火車，協助聖誕老人派禮物！



指定星期六日及公眾假期，商場更有多個大型充氣互動裝置讓大小小朋友暢玩一番，發揮團體精神挑戰不同項目。



+ 5 + 4 + 3

童趣聖誕樂園

日期：即至2020 年1 月1 日

地點：PopWalk 天晉滙2 期地下中庭

地址：將軍澳唐賢街19 號 (將軍澳港鐵站B 出口)

時間：上午10 時至下午10 時

